Вышел первый трейлер 25-го фильма об Агенте 007 «Не время умирать»

25-я картина о Джеймсе Бонде станет пятым и последним появлением Дэниела Крэйга в роли Агента 007, который пробыл в амплуа уже 13 лет, начиная с «Казино Рояль». «Не время умирать» расскажет о противостоянии Бонда с новым злодеем, которого воплотит Рами Малек («Богемская рапсодия», «Мистер Робот»).

К своим ролям вернутся Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Леа Сейду, Наоми Харрис, Рори Киннир, Кристоф Вальц. Обновят каст Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049»), Джеффри Райт («Мир Дикого Запада») и Билли Магнуссен («Ночные игры»).

В режиссерском кресле «Бондианы» Сэма Мендеса, снявшего два предыдущих фильма, заменил Кэри Фукунага, известный по своей работе над первым сезоном «Настоящего детектива». К работе над сценарием присоединилась Фиби Уоллер-Бридж, автор сериалов «Убивая Еву» и «Дрянь». Оператором проекта стал Линус Сандгрен («Ла Ла Ленд», «Первый человек»).

Премьера «Не время умирать» состоится 8 апреля 2020 года.

Напомним, ранее «Телекритика» попыталась угадать, кто станет следующим Агентом 007.

Фото: Universal Studios

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