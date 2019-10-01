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💥 Райан Рейнольдс, олдскул и взрывы: трейлер нового боевика Майкла Бэя

от Telekritika
От Telekritika 665
Главная Кино 💥 Райан Рейнольдс, олдскул и взрывы: трейлер нового боевика Майкла Бэя

Майкл Бэй опубликовал трейлер своего фильма «6 футов под землей», который все так же полон взрывов и экшена. На первом плане – Райан Рейнольдс.

Сценарий, написанный дуэтом Ретта Риза и Пола Верника («Дэдпул») рассказывает о шести миллиардерах, инсценировавших свою гибель, чтобы стать «мстителями в масках» и бороться с подпольным преступным миром.

Шестерых вигилантов играют Райан Рейнольдс, Бен Харди («Богемская рапсодия»), Мелани Лоран («Бесславные ублюдки»), Мануэль Гарсия-Ральфо, Адриа Архона и Кори Хокинс. В режиссерском и продюсерском креслах – Майкл Бэй, который за день до этого самоcтоятельно анонсировал выход трейлера, назвав его «возвращением к олдскулу».

Премьера «6 футов под землей» на Netflix 13 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что Apple TV+ будет показывать свои фильмы в кинотеатрах до релиза.

Фото: Netflix

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