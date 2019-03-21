🎞 Proпрокат: постаревшая Кидман и пугающая Юппер

С 21 марта убегаем от обезумевшей Изабель Юппер, танцуем с Монатиком и изучаем бездонные мешки под глазами Николь Кидман.

« В объятиях лжи »

В ролях: Изабель Юппер, Хлоя Морец, Майка Монро

Изабель Юппер преследует и кормит беззащитную Хлою Морец. Все это началось после того, как девушка принесла незнакомой женщине сумку, забытую в метро. Теперь ей придется выбираться из лап коварной, но обворожительной француженки. Триллер, который стоит посмотреть только ради того, чтобы увидеть, как сыгравшая жертву в «Она» Верхувена Юппер перевоплотится в одержимую маньячку (а может и хуже).

Вкратце о ведущей актрисе: нестареющая Изабель Юппер только за последние четыре года сыграла в более чем 15 фильмах, получила 2 номинации на «Сезар», 1 номинацию на «Оскар» и выиграла премии «Золотой глобус», «Готэм», «Независимый дух» и вторую награду французской киноакадемии.

« Время возмездия »

В ролях: Николь Кидман, Себастьян Стэн, Тоби Кеббелл, Татьяна Маслани

Детектива Энн Белл внедряют в одну из банд Лос-Анджелеса. Она влюбляется в напарника, но одно из ограблений идет не по плану и все заканчивается трагически. Спустя годы ожесточенная Энн выходит на главаря банды и собирается ему отомстить. Брутальное кино про брутальную женщину, в которую неузнаваемо перевоплотилась Николь Кидман.

Вкратце о режиссере: сильные женщины – главная тема Кэрин Кусамы. В 2009 году она сняла сомнительную черную комедию «Тело Дженнифер» с Меган Фокс (47% на Metacritic). Но в 2018 году, на волне западного движения MeToo, фильм обрел статус культовой феминистской классики.

« Давай танцуй »

В ролях: Денис Реконвальд, Валентина Войтенко, Роман Чухманенко

Фильм должен был выйти еще два года назад, а идея съемки танцевального кино (уже можно провозглашать такой жанр?) появилась в далеком 2008. В итоге, многострадальный проект выходит на экраны под биты Димы Монатика в 2019 году. Сюжет покажет русскоязычного танцора Никиту из Донбасса, который едет в Киев для участия в турнире. Выигрыш – деньги, которые необходимы ему для лечения травмированного брата. В ролях – участники проекта «Танцуют все» и «Хочу к Меладзе».

Вкратце об операторе: Никита Кузьменко снял клипы для Монатика («То, от чего ты без ума», «Кружит», «Вечность»), Джамалы («Заплуталась»), «Время и Стекло» («Е, бой», «Тролль»), а месяц назад вышел клип «Подруга» Скриптонита. Также он был оператором-постановщиком документального фильма «Жива ватра» Остапа Костюка, за которую получил премию Украинской киноакадемии.

Накануне также стал известен список номинантов на кинопремию «Золота дзиґа».

Для коллажа использованы постер и кадры: https://www.film.ru/movies/greta-0#posters https://www.imdb.com/title/tt7137380/mediaviewer/rm2638049536 © annapurna pictures