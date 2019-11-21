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После жалобы Эмилии Кларк британцы выпустят руководство по симуляции секса на экране

от Telekritika
От Telekritika 798
Главная Кино После жалобы Эмилии Кларк британцы выпустят руководство по симуляции секса на экране

Великобритания получит первое руководство по съемке интимных сцен для режиссеров. Это стало возможным после заявления Эмилии Кларк, в котором она рассказала о стрессе на съемках «Игры Престолов».

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Актриса рассказала в подкасте Armchair Expert, что во время съемок первого сезона «Игры Престолов» испытала большой стресс в интимных сценах. Между съемками она «плакала в туалете». По словам Кларк, это был ее первый крупный проект, и ей было неловко находиться обнаженной перед съемочной группой.

Теперь профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании решила выпустить специальное руководство «Режиссура наготы и симуляции секса», в котором подробно опишут принципы работы режиссера с интимными сценами и создание уважительной атмосферы на площадке.

Инициативу поддержали BAFTA, BFI, Гильдия кастинг-директоров, Гильдия писателей Великобритании, а также адвокатские индустриальные группы Era 5050 и Time’s Up UK.

«Ассоциация режиссеров Великобритании сыграла важную роль в формировании межотраслевого руководства по избеганию издевательств и преследований, которое мы опубликовали в 2018 году», – говорится в заявлении BAFTA. «Они действительно приняли повестку дня и создали набор дополнительных ресурсов, которые основаны на руководстве и помогают их коллегам не только бороться с плохим поведением, когда они это видят, но и осознавать свою роль в создании среды, в которой издевательства, домогательства и все виды принудительного поведения недопустимы».

Напомним, ранее из-за обвинений в харрасменте Apple TV+ решила отменить премьеру фильма с Сэмюэлем Л. Джексоном.

Фото: HBO

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