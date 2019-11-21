После жалобы Эмилии Кларк британцы выпустят руководство по симуляции секса на экране

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Актриса рассказала в подкасте Armchair Expert, что во время съемок первого сезона «Игры Престолов» испытала большой стресс в интимных сценах. Между съемками она «плакала в туалете». По словам Кларк, это был ее первый крупный проект, и ей было неловко находиться обнаженной перед съемочной группой.

Теперь профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании решила выпустить специальное руководство «Режиссура наготы и симуляции секса», в котором подробно опишут принципы работы режиссера с интимными сценами и создание уважительной атмосферы на площадке.

Инициативу поддержали BAFTA, BFI, Гильдия кастинг-директоров, Гильдия писателей Великобритании, а также адвокатские индустриальные группы Era 5050 и Time’s Up UK.

«Ассоциация режиссеров Великобритании сыграла важную роль в формировании межотраслевого руководства по избеганию издевательств и преследований, которое мы опубликовали в 2018 году», – говорится в заявлении BAFTA. «Они действительно приняли повестку дня и создали набор дополнительных ресурсов, которые основаны на руководстве и помогают их коллегам не только бороться с плохим поведением, когда они это видят, но и осознавать свою роль в создании среды, в которой издевательства, домогательства и все виды принудительного поведения недопустимы».

Напомним, ранее из-за обвинений в харрасменте Apple TV+ решила отменить премьеру фильма с Сэмюэлем Л. Джексоном.

Фото: HBO

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