Apple TV+ отменил премьеру «Банкира» из-за обвинений в харрасменте

Фильм, в котором главные роли исполнили Сэмюэл Л. Джексон и Энтони Макки, должен рассказывать о двух темнокожих предпринимателях, которые строят финансовую империю в условиях расовой сегрегации в США 1950-х годов. Они притворяются шофером и уборщиком, а дела ведут через подставного белого человека, которого играет Николас Холт.

Сюжет основан на истории Бернарда Гаррета-старшего, поэтому консультантом фильма выступил его сын, Бернард Гаррет-младший. Как сообщает Deadline, недавно стало известно, что против Гаррета-младшего выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах его сестра. Поэтому Apple TV+ решили отложить премьеру фильма до выяснения обстоятельств. «Банкира» должны были показать на фестивале AFI 6 декабря, теперь его слот займет «Брачная история» Ноя Баумбаха от Netflix.

«Мы приобрели «Банкира» в начале этого года, так как нас поразила увлекательная и познавательная история фильма о социальных изменениях и финансовой грамотности. На прошлой неделе нам стали известны некоторые проблемы, связанные с фильмом. Нам, вместе с режиссерами, нужно некоторое время, чтобы разобраться в этих вопросах и определить последующие шаги. В свете этого мы отменяем премьеру «Банкира» на AFI», – говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее из Apple TV+ ушел Ким Розенфельд, отвечавший за сериалы и фильмы.

Фото: Apple TV+

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