Пираты-патриоты: не воровать у «своих»

В декабре прекратил свою работу один из самых популярных индонезийских сайтов с нелегальным контентом IndoXXI. Вишенкой на торте является то, что владельцы ресурса приняли такое решение добровольно, чтобы поддержать местных производителей кино. «Очень трудно, но надо это сделать. Спасибо всей нашей лояльной аудитории. С 1 января 2020 мы прекратим размещать фильмы на этом сайте, чтобы поддержать креативную индустрию страны. Надеемся на лучшее будущее», − говорится в прощальном сообщении на сайте.

В Украине локальная кино- и сериальная индустрия находится на подъеме и также нуждается в поддержке.

Так, благодаря Инициативе по поддержке национального кино с 1 января 2020 года начал работу новый украинский онлайн-кинотеатр «Такфликс». Чтобы посмотреть фильм онлайн, нужно просто купить «билет» на выбранный фильм, без регистрации или подписки. Стриминговая платформа акцентирует внимание именно на украинском кино.

«За последние пять лет в Украине появился не один десяток фильмов, которыми можно смело гордиться. Эти ленты путешествуют по престижным фестивалям, выигрывают награды и все чаще вызывают не только эмоции зрителей, но и бизнес-интерес сейлз-агентов, дистрибьюторов и бродкастер всего мира. Несмотря на это в украинской аудитории не всегда есть доступ к новому украинскому кино. В кинотеатрах его ставят на очень ограниченный период времени или в неудобные часы, а на крупных онлайн-платформах оно теряется среди коммерческого контента. К счастью, современные технологии дают новые возможности кинодистрибуции. Время этим воспользоваться», — говорит в новости о запуске основательница «Такфликса», кинорежиссер, продюсер и куратор культурных проектов Надежда Парфан.

Идея, что можно смотреть контент нелегально у мировых продюсеров, а у национальных производителей − нет, то есть им нужно платить, чтобы поддержать, − такое себе проявление патриотизма.

Если за локальный контент не будет уплачено, это отражается не только на мотивации создателей. Продюсерам, режиссерам и другим создателям кино и сериалов не выгодно что-то делать в Украине, если их в прямом смысле обворовывают.

«Глядя на пиратов, ты просто не даешь авторам возможности заработать, − комментирует украинский режиссер Корней Грыцюк, режиссер и автор первого фильма на «Такфликсе». − Если не один человек, а тысячи, десятки тысяч людей посмотрели бесплатно, то, конечно, вы не дали режиссеру возможности заработать деньги на билетах и ​​прожить на них еще год и, возможно, написать еще один классный сценарий».

Поэтому мы теряем талантливых людей, которые могли бы значительно приумножить наше с вами культурное наследие. Таланты выезжают за границу, туда, где ценят (в буквальном смысле − платя деньги) их труд. Быть сознательным гражданином, который не нарушает закон и смотрит кино легально, гораздо легче, чем кажется.

Не воровать у своих, но потреблять нелегальное, произведенное в других странах, все равно является соучастием в преступлении. Руководительница антипиратской инициативы «Чистое небо» Екатерина Федорова выражает свою позицию: «Нельзя разделить кражу на два варианта: плохо − если воруешь у своих, и хорошо / нормально − если своих не трогают, но воруешь у других. В любом случае это кража, то есть преступление. Поэтому и принцип ответственного потребления легального контента может работать, только если вообще ни у кого не воруешь − к этому стоит стремиться».

По мнению режиссера и клипмейкера Любомира Левицкого, мы должны воспитывать в себе качества европейского человека, который уважает авторские права и чужую интеллектуальную собственность. Нелегальное потребление только зарубежного контента, по его словам, не является оправданием, и отнюдь не делает таким потребителям чести, это самообман.

«Когда мой фильм пиратили, я чувствовал себя откровенно обворованным − ощущение сродни тому, как если вы покупаете автомобиль за свои честно заработанные средства, а его начинают использовать в своих целях незнакомые вам люди, и при этом делают вид непонимания − «А что, собственно, не так?». Сейчас в основном все кражи контента происходят в интернете и это не так ощутимо, однако еще в, скажем, 2005 году все было не так просто. Я помню время, когда мы забирали наш фильм «Штольня» ящиками у пиратов на рынке «Петровка» в Киеве, и каждый день писали около 10 заявлений в тогда еще милицию. Правоохранители конфисковали товар, а когда мы уходили, они возвращали его обратно продавцам. И так происходило несколько раз, пока мы не добились того, что сами продавцы отказывались продавать нелегально наши фильмы и тратить время на постоянные походы в райотделы. Это была наша первая борьба с пиратами!».

Он обращает внимание на то, что сегодня уже практикуются подходы к вопросу пиратства с другой стороны − стороны мотивации и демонстрации аудитории того, насколько трудно создавать продукт и насколько важным для многих творческих людей является достижение их мечты, а пираты ее просто воруют: «Поэтому мы при поддержке Посольства США, Американского дома и организации «Чистое небо» начали проект «Дай шанс мечте». В его рамках были сняты три рекламных ролика на тему пиратства в музыке, кино и IT индустрии. Самым большим и главным вредом от пиратов является то, что их пример побуждает игнорировать законодательство. Поэтому, пиратство − это однозначно зло, которое надо нам всем вместе побороть, а с уверенным развитием технологий мы сделаем это еще быстрее».

Сегодня в Украине есть удобные ресурсы, которые позволяют смотреть совершенно разные фильмы, и главное − в высоком качестве и с хорошей озвучкой. Megogo, Netflix, SlavPeople, Oll.tv, сайты телеканалов − эти сервисы максимально адаптированы под зрительские потребности. Еще раз вспомним о «Такфликсе», который недавно начал свою работу.

«Я лично очень жду, что не только «Такфликс», но и все искусство будет как-то объединяться, как это пытается делать Netflix со своей библиотекой. И, возможно, очень скоро фильмы сразу будут выходить и в кинотеатрах, и онлайн, потому что в кино люди все равно больше идут смотреть какие-то «аттракционы», масштабные фильмы. Мне кажется, что мы сейчас на пороге какой-то новой дистрибуции, которая будет не только в Украине, но и в мире. Как по мне, мы здесь не сильно отстали, просто у нас больше возможностей смотреть пиратский контент, ведь в постсоветском интернете его много», − комментирует Корней Грицюк.

Аргумент доступности краденого кино часто сопровождается у зрителей-пиратов аргументом о собственной бедности.

«Украинский производитель, зарубежный… У меня стипендия 1300 грн. Если я в кино хожу редко, потому что дорого, то конечно, не буду отдавать деньги за то, чтобы просто посмотреть фильм в интернете. После проката он появляется в свободном доступе. И ограничивать себя в таком удовольствии я не хочу», − говорит студентка 2 курса столичного вуза Анастасия.

Среди молодежи есть и другая позиция. Так, студент 3 курса столичного вуза Петр отмечает: «Легальное кино могут себе позволить не только миллионеры, стоит только захотеть. Ведь молодежь в основном находит деньги на пиво к фильму, но не на сам фильм». Петр считает нужным увеличить пропаганду лицензионного просмотра, объясняя пользу от этого и проблемы от пиратства.

Смотреть легально не только патриотично, но и прагматично. «Я понимаю, что в таком высоком качестве пиратский фильм не найду, да и не пытаюсь. И не нужно сидеть час выискивая бесплатный фильм», − говорит Петр.

Екатерина Федорова знает ситуацию давно и хорошо, и она объясняет: «Если говорить о необходимости защиты права − то любой правообладатель, который ценит то, что делает, должен защищать свои права интеллектуальной собственности; нет разницы, отечественный или зарубежный это правообладатель, потому что нет разницы, где и кто нарушает ваши права, факт остается фактом − их нарушают. Если говорить о состоянии вещей − права зарубежных правообладателей нарушают в Украине значительно чаще, то ли из-за большей популярности их контента, то из-за территориальной удаленности менеджмента и бюрократических препятствиях в принятии решения и передачи прав на защиту контента».

Воруя у своих, нужно помнить, что потребление ворованного контента напрямую влияет и на креативную экономику страны в целом, отражаясь на бюджете страны, пенсиях и социальном обеспечении граждан, и, как следствие, − создает еще более низкий уровень качества жизни.

Фото: unsplash

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