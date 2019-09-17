🕵️‍♂️ Первый украинский нуар: что такое детектив «Прятки»

«Прятки» – 8-серийный сериал, написанный писателем Симором Гласенко (Александром Процюком) и снятый режиссером Ириной Громоздой. В центре сюжета – исчезновение девочки, которая пропала из закрытой квартиры во время игры с отцом в «прятки». Позднее в сети появляется видео, где похищенная девочка держит табличку с комбинацией цифр. Расследовать дело предстоит двум детективам, которых цепочка событий заведет в чью-то жестокую игру.

На первый взгляд трейлер «Пряток» заимствует (если не копирует) элементы из «Настоящего детектива» Кэри Фукунаги. Достаточно вспомнить эпизод с заблюренным пробуждением Раста Коула и аналогичный кадр с героиней Юлии Абдель Фаттах. Оленьи рога, «король» – возможно, это простые референсы в сторону идейных вдохновителей. Все же, свою «Каркозу» креативная группа сериала – в лицах сценариста Симора Гласенко, режиссера Ирины Громозды и продюсера Олеси Лукьяненко – строила с оглядкой на северного «брата», скандинавского нуара «Мост». В своем интервью «Телекритике», Симор Гласенко признался, что в качестве обучения сценарному мастерству посерийно записывал все, что видел в «Мосте».

«Мост» – не просто материал для вдохновения создателей, а и вполне успешный пример реализации нуара в современных условиях. Высокие рейтинги на шведском, датском и британском телевидении позволили сериалу быть купленным в 134 странах и получить ряд зарубежных ремейков. К слову, в Германии его дистрибьютором выступила компания ZDFE, которая купила права и на продвижение «Пряток» до выхода детектива на широкие экраны. В активе немецкого сейлз-агента такие проекты, как французский сериал The Crimson Rivers и бельгийский Tabula Rasa.

«Прятки», поглядывая на «Мост», позиционируют себя как мрачный взгляд на современный мир, хоть и хватаются за совершенно другой сюжетный твист. Авторы планируют через центральную тему похищения девочки пролить свет на социальные и политические проблемы украинского общества, ответить на актуальные вопросы. Например, почему закон не всегда действует, либо действует только в конкретных случаях? Цитируя Симора Гласенко, Украина – страна, «обглоданная с двух сторон, замученная войной и нестабильностью». Есть ли условия получше для развития нуарного детектива?

С такой стилистикой и форматом заведомо сложно выйти на широкую украинскую аудиторию. Управляющий директор телеканала ICTV Анастасия Штейнгауз рассказала, что канал не будет промоутировать «Прятки» как обычный сериал. По ее словам, «Прятки» – продукт на уровне качественного кино, и продвигать на украинских экранах его будут соответствующе. Промо-кампания сериала будет похожа на ту, которую канал проводит для линейки оскаровских фильмов в преддверии вручения премии Киноакадемии.

Фото: Film.ua