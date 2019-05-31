🌱 «Остров собак» наградили за экологический посыл
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🌱 «Остров собак» наградили за экологический посыл

от Telekritika
От Telekritika 4
Главная Кино 🌱 «Остров собак» наградили за экологический посыл

Накануне состоялась 29-я церемония вручения премии EMA Awards, которой награждаются фильмы и шоу, привлекающие внимание зрителей к проблемам экологии.

Мероприятие прошло 30 мая. Ведущей церемонии, которую ежегодно проводит Environmental Media Association, стала модель Карруче Тран. «Телекритика» публикует список фильмов-победителей:

  • Лучший фильм – «Остров собак»;
  • Лучший документальный фильм – «Поедание животных»;
  • Лучший эпизод телесериала – «Черный список»;
  • Лучший эпизод комедийного шоу – «Во всей красе с Самантой Би»;
  • Лучшее детское шоу – Peg + Cat;
  • Лучшее реалити-шоу – Engineering Earth (VICE).

Напомним также, что вчера состоялась церемония вручения премии Golden Trailer, которой отмечается лучшее продвижение фильмов и сериалов. Главную награду унес «Джон Уик 3» от Lionsgate, но чемпионом по количеству призов стал Netflix.

Фото: Studio Babelsberg, Indian Paintbrush

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