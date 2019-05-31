🌱 «Остров собак» наградили за экологический посыл

Мероприятие прошло 30 мая. Ведущей церемонии, которую ежегодно проводит Environmental Media Association, стала модель Карруче Тран. «Телекритика» публикует список фильмов-победителей:

Лучший фильм – «Остров собак»;

Лучший документальный фильм – «Поедание животных»;

Лучший эпизод телесериала – «Черный список»;

Лучший эпизод комедийного шоу – «Во всей красе с Самантой Би»;

Лучшее детское шоу – Peg + Cat;

Лучшее реалити-шоу – Engineering Earth (VICE).

Напомним также, что вчера состоялась церемония вручения премии Golden Trailer, которой отмечается лучшее продвижение фильмов и сериалов. Главную награду унес «Джон Уик 3» от Lionsgate, но чемпионом по количеству призов стал Netflix.

Фото: Studio Babelsberg, Indian Paintbrush