🏆 Netflix – лидер по наградам за лучший киномаркетинг

«Джон Уик 3» выиграл в пяти категориях, включая лучшее шоу, лучший экшен и лучший летний блокбастер. Фильму «Звезда родилась» также досталось пять «золотых трейлеров», включая награду за лучшую драму, лучший романтический фильм и лучшую музыку. «Самым оригинальным трейлером» был признан ролик к фильму «Рома» под названием Unforgettable.

Лидером по количеству побед среди компаний стала Netflix с 16 призами; Warner Bros. досталось 11. В частности, фильм стримингового гиганта «Птичий короб» с роликом New Children выиграл в номинации «Лучший триллер».

Судьями церемонии выступили президент компании Marvel Studios Кевин Файги, продюсер «Чудо-женщины» Ричард Сакл, режиссер «Мистера Робота» Сэм Эйсмейл и другие первые лица индустрии.

Вот основные лауреаты Golden Trailer Awards 2019 года:

Лучшее шоу – «Джон Уик 3»

Лучший экшен – «Джон Уик 3»

Лучшая анимация – «История игрушек 4»

Лучшая комедия – «Та еще парочка»

Лучший документальный фильм – «Свободный подъем в одиночку»

Лучшая драма – «Звезда родилась»

Лучший хоррор – «Мы»

Лучший независимый трейлер – «Фаворитка»

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Фото: Netflix