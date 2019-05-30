🏆 Netflix – лидер по наградам за лучший киномаркетинг
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🏆 Netflix – лидер по наградам за лучший киномаркетинг

от Telekritika
От Telekritika 102
Главная Кино 🏆 Netflix – лидер по наградам за лучший киномаркетинг

30 мая состоялась церемония вручения премии Golden Trailer, которой отмечается лучшее продвижение фильмов и сериалов. Главную награду унес «Джон Уик 3» от Lionsgate, но чемпионом по количеству призов стал Netflix.

«Джон Уик 3» выиграл в пяти категориях, включая лучшее шоу, лучший экшен и лучший летний блокбастер. Фильму «Звезда родилась» также досталось пять «золотых трейлеров», включая награду за лучшую драму, лучший романтический фильм и лучшую музыку. «Самым оригинальным трейлером» был признан ролик к фильму «Рома» под названием Unforgettable.

Лидером по количеству побед среди компаний стала Netflix с 16 призами; Warner Bros. досталось 11. В частности, фильм стримингового гиганта «Птичий короб» с роликом New Children выиграл в номинации «Лучший триллер».

Судьями церемонии выступили президент компании Marvel Studios Кевин Файги, продюсер «Чудо-женщины» Ричард Сакл, режиссер «Мистера Робота» Сэм Эйсмейл и другие первые лица индустрии.

Вот основные лауреаты Golden Trailer Awards 2019 года:

  • Лучшее шоу – «Джон Уик 3»
  • Лучший экшен – «Джон Уик 3»
  • Лучшая анимация – «История игрушек 4»
  • Лучшая комедия – «Та еще парочка»
  • Лучший документальный фильм – «Свободный подъем в одиночку»
  • Лучшая драма – «Звезда родилась»
  • Лучший хоррор – «Мы»
  • Лучший независимый трейлер – «Фаворитка»

О том, что смотреть в кино с 30 мая, читайте в нашей рубрике ProПрокат.

Фото: Netflix

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