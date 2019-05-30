🏆 Netflix – лидер по наградам за лучший киномаркетинг

«Джон Уик 3» выиграл в пяти категориях, включая лучшее шоу, лучший экшен и лучший летний блокбастер. Фильму «Звезда родилась» также досталось пять «золотых трейлеров», включая награду за лучшую драму, лучший романтический фильм и лучшую музыку. «Самым оригинальным трейлером» был признан ролик к фильму «Рома» под названием Unforgettable.
Лидером по количеству побед среди компаний стала Netflix с 16 призами; Warner Bros. досталось 11. В частности, фильм стримингового гиганта «Птичий короб» с роликом New Children выиграл в номинации «Лучший триллер».
Судьями церемонии выступили президент компании Marvel Studios Кевин Файги, продюсер «Чудо-женщины» Ричард Сакл, режиссер «Мистера Робота» Сэм Эйсмейл и другие первые лица индустрии.
Вот основные лауреаты Golden Trailer Awards 2019 года:
- Лучшее шоу – «Джон Уик 3»
- Лучший экшен – «Джон Уик 3»
- Лучшая анимация – «История игрушек 4»
- Лучшая комедия – «Та еще парочка»
- Лучший документальный фильм – «Свободный подъем в одиночку»
- Лучшая драма – «Звезда родилась»
- Лучший хоррор – «Мы»
- Лучший независимый трейлер – «Фаворитка»
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Фото: Netflix