🦋 ProПрокат: гигантская моль и ее друзья

С 30 мая эпично поднимаем глаза на величественных монстров, спасаем тигренка Ху и наблюдаем за сатанинскими обрядами святого отца.

«Годзилла II: Король монстров»

В ролях: Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Кайл Чендлер, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс

Организация «Монарх» продолжает наблюдать за тем, как на родной Земле разворачивается поле боя между титаническими чудовищами-кайдзю: гигантской молью Мотрой, птеранодоном Роданом, трехглавым Кингом Гидорой и ящером Годзиллой.

На этот раз помочь обуздать их пыл поможет Милли Бобби Браун, у которой будто бы есть связь с Мотрой. Милли и ее экранную мать Веру Фармигу похищает некая организация, которая хочет использовать монстров в своих целях.

«Секреты домашних животных»

В ролях: Пэттон Освальт, Эрик Стоунстрит, Лэйк Белл, Дена Карви

Мультфильм-ограбление, где главный приз – тигренок Ху из цирка. В роли Дэнни Оушена местной фауны – кролик Снежок, который подбивает на аферу и других животных, чтобы спасти друга. Параллельно главный символ «Секретов», джек-рассел-терьер Макс, пытается обрести себя в обновленной семье: у его хозяев появился ребенок, за которым герою невольно придется следить.

«Вельзевул»

В ролях: Тобин Белл, Хоакин Косио, Тейт Эллингтон, Норма Анхелика, Аида Лопес

Не успели мы оклематься от «Проклятия Ла Йороны», как мексиканцы опять заглядывают в окно наших кинотеатров с хоррором «Вельзевул». По сюжету, герой-детектив выслеживает священника, которого подозревает в совершении сатанинских обрядов, и не без классических приемов: одержимых детей, плачущих кровью святых и перевернутых крестов. В роли священника – старик Тобин Белл, сыгравший Джона Крамера в франшизе «Пила».

Также в пятницу стартует «Чилдрен кинофест», о котором мы писали ранее.

Обложка: Legendary Pictures