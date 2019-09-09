🎈 «Оно 2» показал второй в истории старт среди фильмов ужасов

По данным Box-Office Mojo, в домашнем прокате фильм ужасов собрал $91 млн, в то время как мировые сборы принесли ему $185 млн. Оригинальная часть 2017 года стартовала со $123 млн, что почти на четверть больше, чем «Оно 2».

The Hollywood Reporter называет несколько причин, повлиявших на ухудшение показателей. Во-первых, рейтинг: первая часть показала 86% на Rotten Tomatoes, в то время как у второй всего 67%. Во-вторых, длительность фильма: сиквел длится на 35 минут дольше оригинала.

«Для меня главным показателем является то, что у нас теперь есть звания «хоррор-дебютов» №1 и №2. Мы всегда говорили, что этот фильм получит 85 или 90 миллионов долларов; мы никогда не собирались снова ловить молнию в бутылку, – говорит главный дистрибьютор Warner Bros. Джефф Голдштейн. – [Режиссер] Энди [Мускетти], маркетинговая команда и New Line проделали огромную работу, напугав многих людей».

Напомним, продолжение «Оно» рассказывает о событиях в городке Дерри 27 лет спустя. Древнее зло в олицетворении Пеннивайза вновь пробудилось, и повзрослевшему «клубу неудачников» придется отправить его назад в преисподнюю, прежде чем злобный дух найдет себе новых жертв.

Ранее «Телекритика» писала, что «Властелин колец» от Amazon нашел главного героя.

Фото: Warner Bros. Studios