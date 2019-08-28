Эллен Мартин (Мэрил Стрип) будет вынуждена вместо обычного отпуска в Панаме ввязаться в расследование крупной мировой аферы, с которой связана юридическая компания Юргена Моссака (Олдман) и Рамона Фонсеки (Бандерас).

Кроме «святой актерской троицы» в новом фильме Содерберга задействованы Шэрон Стоун, Дэвид Швиммер, Алекс Петтифер, Уилл Форте, Матиас Шонартс, Джеффри Райт, Роберт Патрик и др. Интересно, что внешность Матиаса Шонартса очень схожа с внешностью Владимира Путина, а в трейлере присутствует Красная площадь. Ни на что не намекаем, но ожидаем первых отзывов из Венеции, где фильм будет представлен в основной конкурсной программе.

На Netflix фильм выйдет 18 октября.

Ранее вышел трейлер «Короля», где Тимоти Шаламе готовится править Англией от имени Генриха V.

Фото: Netflix