Объявлены победители кинопремии BAFTA

Фильм о Первой мировой войне «1917» доминировал на кинопремии BAFTA, которая прошла 2 февраля в лондонском Королевском Альберт-Холле, пишет Variety.

Так, «1917» получил победу в номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Сэм Мендес) и «Выдающийся британский фильм».

«Джокер» возглавил количество номинаций – 11, в то время как «Однажды в Голливуде» и «Ирландец» получили по 10 номинаций, а победитель «Золотых глобусов» «1917» претендовал на 9.

Полный список победителей премии BAFTA

Лучший фильм — «1917»

Лучший режиссер — Сэм Мендес («1917»)

Главная мужская роль — Хоакин Феникс («Джокер»)

Главная женская роль — Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)

Выдающийся британский фильм — «1917»

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера — «Наживка»

Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»

Лучший документальный фильм — «Для Самы»

Лучший анимационный фильм — «Клаус»

Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий — Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»)

Лучший оригинальный саундтрек — Хильдур Гуднадоттир («Джокер»)

Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс («1917»)

Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»

Лучшие визуальные эффекты — «1917»

Лучшая работа художника-постановщика — «1917»

Лучший грим и причёски — «Скандал»

Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»

Лучший звук — «1917»

Лучший кастинг — «Джокер»

Восходящая звезда — Майкл Уорд

Почетная премия за вклад в британский кинематограф — Энди Серкис

Напомним, ранее Berlinale обьявил конкурсную программу кинофестиваля.

Фото: Reuters

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