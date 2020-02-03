Объявлены победители кинопремии BAFTA

Фильм о Первой мировой войне «1917» доминировал на кинопремии BAFTA, которая прошла 2 февраля в лондонском Королевском Альберт-Холле, пишет Variety.
Так, «1917» получил победу в номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Сэм Мендес) и «Выдающийся британский фильм».
«Джокер» возглавил количество номинаций – 11, в то время как «Однажды в Голливуде» и «Ирландец» получили по 10 номинаций, а победитель «Золотых глобусов» «1917» претендовал на 9.
Полный список победителей премии BAFTA
Лучший фильм — «1917»
Лучший режиссер — Сэм Мендес («1917»)
Главная мужская роль — Хоакин Феникс («Джокер»)
Главная женская роль — Рене Зеллвегер («Джуди»)
Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»)
Выдающийся британский фильм — «1917»
Выдающийся дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера — «Наживка»
Лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты»
Лучший документальный фильм — «Для Самы»
Лучший анимационный фильм — «Клаус»
Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты»
Лучший адаптированный сценарий — Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»)
Лучший оригинальный саундтрек — Хильдур Гуднадоттир («Джокер»)
Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс («1917»)
Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»
Лучшие визуальные эффекты — «1917»
Лучшая работа художника-постановщика — «1917»
Лучший грим и причёски — «Скандал»
Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»
Лучший звук — «1917»
Лучший кастинг — «Джокер»
Восходящая звезда — Майкл Уорд
Почетная премия за вклад в британский кинематограф — Энди Серкис
Напомним, ранее Berlinale обьявил конкурсную программу кинофестиваля.
Фото: Reuters
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