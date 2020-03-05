Объявлена кинопрограмма фестиваля «Украинская весна» в Брюсселе

27 марта в Брюсселе стартует кинопрограмма фестиваля украинской культуры «Украинская весна», об этом сообщил дистрибьютор Arthouse Traffic.
Кинопрограмма «Украинской весны» объединила актуальное украинское кино 2019-2020 годов – ленты, которые были впервые показаны на фестивалях класса «А», получили премии зарубежных и украинских фестивалей и стали зрительскими хитами в прокате. Также в рамках проекта состоится публичная встреча с украинским режиссером, писателем и общественным активистом Олегом Сенцовым.
В программу фестиваля вошли 5 фильмов, все они созданы при государственной поддержке:
- комедия «Мої думки тихі» от Антонио Лукича
- драма «Додому» от Нарисана Алиева
- документальный фильмы режиссера Ирины Цилык «Земля блакитна, наче апельсин»
- фантастика от Анатолия Матешко «Фокстер & Макс»
- военная драма «Черкаси» от Тимура Ященко
«Украинская весна» пройдет в Центре изобразительных искусств BOZAR, Брюссель, Бельгия, с 27 по 29 марта. Фестиваль проходит при поддержке Посольства Украины в Бельгии, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Общества Украинцев в Бельгии, Центра изобразительных искусств OZAR и кинокомпании Arthouse Traffic.
Расписание фестиваля:
27 марта
18:30 Открытие кинопрограммы, показ «Мои мысли тихие» (представляют Антонио Лукич, Ирма Витовская, Андрей Лидаговский)
21:00 Показ «Домой» (представляют Нариман Алиев, Ахтем Сеитаблаев)
28 марта
15:00 Показ «Фокстер & Макс»
18:30 Показ «Земля голубая, будто апельсин» (представляет Ирина Цилык)
21:00 Показ «Черкассы» (представляют Тимур Ященко, Марта Лотиш)
29 марта
15:00 Дискуссия с Олегом Сенцовым (модерирует профессорка истории Од Мерлен)
Напомним, фестиваль «Кінооко» начал прием заявок на участие проектов в конкурсе.
Фото: Unsplash
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