Объявлена кинопрограмма фестиваля «Украинская весна» в Брюсселе

27 марта в Брюсселе стартует кинопрограмма фестиваля украинской культуры «Украинская весна», об этом сообщил дистрибьютор Arthouse Traffic.

Кинопрограмма «Украинской весны» объединила актуальное украинское кино 2019-2020 годов – ленты, которые были впервые показаны на фестивалях класса «А», получили премии зарубежных и украинских фестивалей и стали зрительскими хитами в прокате. Также в рамках проекта состоится публичная встреча с украинским режиссером, писателем и общественным активистом Олегом Сенцовым.

В программу фестиваля вошли 5 фильмов, все они созданы при государственной поддержке:

комедия «Мої думки тихі» от Антонио Лукича

драма «Додому» от Нарисана Алиева

документальный фильмы режиссера Ирины Цилык «Земля блакитна, наче апельсин»

фантастика от Анатолия Матешко «Фокстер & Макс»

военная драма «Черкаси» от Тимура Ященко

«Украинская весна» пройдет в Центре изобразительных искусств BOZAR, Брюссель, Бельгия, с 27 по 29 марта. Фестиваль проходит при поддержке Посольства Украины в Бельгии, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Общества Украинцев в ​​Бельгии, Центра изобразительных искусств OZAR и кинокомпании Arthouse Traffic.

Расписание фестиваля:

27 марта

18:30 Открытие кинопрограммы, показ «Мои мысли тихие» (представляют Антонио Лукич, Ирма Витовская, Андрей Лидаговский)

21:00 Показ «Домой» (представляют Нариман Алиев, Ахтем Сеитаблаев)

28 марта

15:00 Показ «Фокстер & Макс»

18:30 Показ «Земля голубая, будто апельсин» (представляет Ирина Цилык)

21:00 Показ «Черкассы» (представляют Тимур Ященко, Марта Лотиш)

29 марта

15:00 Дискуссия с Олегом Сенцовым (модерирует профессорка истории Од Мерлен)

Напомним, фестиваль «Кінооко» начал прием заявок на участие проектов в конкурсе.

Фото: Unsplash

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