КиноНовостиСериалы

Обезьянка из «Друзей» и звезда «Чернобыля» сыграют в кинокомиксе

от Telekritika
От Telekritika 353
Главная Кино Обезьянка из «Друзей» и звезда «Чернобыля» сыграют в кинокомиксе

К актерскому составу пилотного эпизода «Y: The Last Man» от FX присоединилась капуцинка Кэти, известная по роли ручной обезьянки Марселя из сериала «Друзья». Она сыграет напарника главного героя Йорика, которого воплотит Барри Кеоган.

О своем кастинг-решении рассказал CEO FX Джон Ландграф. Ранее он работал на канале NBC, выпускавшем «Друзей», и когда стал вопрос, кого взять на роль одного из ключевых персонажей нового сериала, Джон вспомнил о Кэти.

Кэти – самка капуцина, которая сыграла ручную обезьянку-самца Росса Геллара Марселя в «Друзьях». В новом сериале от FX ей придется снова исполнить мужскую роль, и не просто так. Сюжет комикса Брайана Вона «Y: The Last Man» рассказывает о необычном катаклизме, в ходе которого вымерли все представители мужского пола, кроме двух – Йорика Брауна и его ручной обезьянки. Им двоим приходится выживать в новом женском мире.

Роль Йорика досталась британскому актеру Барри Кеогану, известному по «Дюнкерку», «Убийству священного оленя» и недавнему «Чернобылю». Также в сериале сыграют Имоджен Путс, Дайан Лейн и Лашана Линч. После съемок пилота шоураннеров проекта Айду Кроал и Майкла Грина заменили на Элайзу Кларк.

Пилотный эпизод «Y: The Last Man» планируют показать в 2020 году.

Ранее «Телекритика» писала, что сериал «Пацаны» и фильм «Мстители» попали в список номинантов на премию Harvey.

Фото: Vertigo

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Олигарха Фирташа экстрадируют из Австрии в США

26.06.2019

Квентин Тарантино чуть не задушил Диану Крюгер, но...

07.02.2018

⚡ Коллектив телеканала «Донеччина TV» сидит без зарплаты...

12.04.2019

Хакерская атака на Черноморскую ТРК привела к остановке...

05.08.2019

На «Общественном» прокомментировали создание директората, непрофессионализм Аласании и...

11.02.2019

Первому украиноязычному юмор-шоу «Вар’яти» исполнилось 9 лет

30.05.2019

Что говорят о «Киборгах» участники АТО

05.01.2018

7 фактов о новом сезоне «Острых козырьков»

15.11.2017

Ничего личного: Netflix и Yandex читали вашу переписку

19.12.2018

Руслан Сеничкин перевоплотится в воина-кочевника в новом сериале

17.07.2019