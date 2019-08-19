Обезьянка из «Друзей» и звезда «Чернобыля» сыграют в кинокомиксе

О своем кастинг-решении рассказал CEO FX Джон Ландграф. Ранее он работал на канале NBC, выпускавшем «Друзей», и когда стал вопрос, кого взять на роль одного из ключевых персонажей нового сериала, Джон вспомнил о Кэти.

Кэти – самка капуцина, которая сыграла ручную обезьянку-самца Росса Геллара Марселя в «Друзьях». В новом сериале от FX ей придется снова исполнить мужскую роль, и не просто так. Сюжет комикса Брайана Вона «Y: The Last Man» рассказывает о необычном катаклизме, в ходе которого вымерли все представители мужского пола, кроме двух – Йорика Брауна и его ручной обезьянки. Им двоим приходится выживать в новом женском мире.

Роль Йорика досталась британскому актеру Барри Кеогану, известному по «Дюнкерку», «Убийству священного оленя» и недавнему «Чернобылю». Также в сериале сыграют Имоджен Путс, Дайан Лейн и Лашана Линч. После съемок пилота шоураннеров проекта Айду Кроал и Майкла Грина заменили на Элайзу Кларк.

Пилотный эпизод «Y: The Last Man» планируют показать в 2020 году.

Ранее «Телекритика» писала, что сериал «Пацаны» и фильм «Мстители» попали в список номинантов на премию Harvey.

Фото: Vertigo