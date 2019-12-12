КиноНовости

Новая «Матрица» выйдет раньше «Флэша»

от Telekritika
От Telekritika 400
Главная Кино Новая «Матрица» выйдет раньше «Флэша»

Warner Bros. определилась с датами релизов своих проектов.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Четвертая часть «Матрицы», над которой работает Лана Вачовски, выйдет 21 мая 2021 года. Напомним, к своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс. Примечательно, что на эту дату запланирован выход «Джона Уика 4», другого фильма с Ривзом.

Также «Уорнеры» объявили дату выхода супергеройского сольника «Флэш»1 июля 2022 года. Это значит, что многострадальный фильм вскоре будет запущен в производство с новым режиссеромАндресом Мускетти, снявшим хоррор-дилогию «Оно». Эзра Миллер все еще значится в главной роли.

Неизвестная судьба у релиза игровой адаптации аниме «Акира». Ранее стало известно, что постановщиком фильма станет Тайка Вайтити («Кролик Джоджо», «Тор: Рагнарек»), но летом он объявил о работе над четвертой частью франшизы «Тора» с Натали Портман.

Напомним, Disney+ нашел замену Маколею Калкину в ребуте «Один дома».

Фото: Warner Bros.

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Фактчекинговая служба Facebook в Нидерландах прекратила сотрудничество с...

27.11.2019

Кабмин добавил НСТУ в список стратегических объектов

21.11.2019

«Первые ласточки» запустили горячую линию для поддержки подростков

13.11.2019

На канале «Украина» состоится премьера фильма «Утраченные воспоминания»

12.11.2019

Бородянский рассказал, на что «Суспільне» получит 2 миллиарда...

14.11.2019

Facebook и Twitter сообщили об утечке данных сотен...

26.11.2019

DTH-оператор Viasat завез тюнеры Strong для спутникового кодирования

06.12.2019

Полиция задержала подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

12.12.2019

Леонид Колосовский стал шестым членом жюри проекта 1+1...

03.12.2019

Канал «Украина» готовит премьеру фильма «Ты только верь»

25.11.2019