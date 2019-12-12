Новая «Матрица» выйдет раньше «Флэша»

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Четвертая часть «Матрицы», над которой работает Лана Вачовски, выйдет 21 мая 2021 года. Напомним, к своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс. Примечательно, что на эту дату запланирован выход «Джона Уика 4», другого фильма с Ривзом.

Также «Уорнеры» объявили дату выхода супергеройского сольника «Флэш» – 1 июля 2022 года. Это значит, что многострадальный фильм вскоре будет запущен в производство с новым режиссером – Андресом Мускетти, снявшим хоррор-дилогию «Оно». Эзра Миллер все еще значится в главной роли.

Неизвестная судьба у релиза игровой адаптации аниме «Акира». Ранее стало известно, что постановщиком фильма станет Тайка Вайтити («Кролик Джоджо», «Тор: Рагнарек»), но летом он объявил о работе над четвертой частью франшизы «Тора» с Натали Портман.

Напомним, Disney+ нашел замену Маколею Калкину в ребуте «Один дома».

Фото: Warner Bros.

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