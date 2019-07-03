🤡 От «Оно» до «Флэша»: Мускетти ведет переговоры об участии в проекте DC

Сольник Флэша в расширенной вселенной DC меняет очередного режиссера и на этот раз им может стать Энди Мускетти. Об этом сообщает Hollywood Reporter. Также, к грядущему фильму в роли продюсера может присоединиться его сестра Барбара Мускетти, которая работала с ним над дилогией «Оно». В роли самого быстрого супергероя все еще числится Эзра Миллер.

Изначально режиссерами фильма могли стать Фил Лорд и Кристофер Миллер, но из-за творческих разногласий их заменили на Фрэнсиса Дейли и Джонатана Голдштейна, которые, в свою очередь, также вышли из проекта. Сценаристов тоже меняли несколько раз (включая самого Эзру Миллера), пока не остановились на варианте Кристины Ходсон («Хищные птицы»).

Андрес Мускетти известен своими фильмами ужасов «Мама» и двумя частями «Оно». Он не первый хоррор-режиссер в расширенной вселенной DC, который начал снимать супергероику: автор «Пилы» Джеймс Ван снял прошлогоднего «Аквамена», а Дэвид Сандберг удачно стартовал в жанре с «Шазамом».

Фильм планируют выпустить к 2021 году.

Ранее Дэнни Бойл заявил, что работает над триквелом зомби-хоррора «28 дней спустя».

Фото: DC