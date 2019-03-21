👽 Николас Кейдж сразится с пришельцами при помощи джиу-джитсу

Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Сюжет комикса освещает борьбу древнего ордена мастеров джиу-джитсу с инопланетным вторжением, которое повторяется каждые шесть лет. Николас Кейдж сыграет главу этого ордена. Научно-фантастический комикс про борьбу с внеземными завоевателями написал Димитри Логофетис, более известный как автор перезапуска франшизы «Кикбоксер». В «Джиу-джитсу» он также выступит сценаристом и режиссером.

Николас Кейдж не первый раз подписывается на странные проекты. В прошлом году вышел «Мэнди» – мистический оммаж фильмам ужасов 1980-х. Недавно он примкнул к касту «Цвета из иных миров», экранизации фильма Говарда Лавкрафта. А в далеком 2009-м Николас «Кейдж» Коппола мог сыграть Михеила Саакашвили, о чем недавно политик заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее «Телекритика» заметила, что Кейдж окончательно сменил амплуа.

Фото: bloody-disgusting.com