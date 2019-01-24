Николас Кейдж окончательно сменил амплуа

Фурор, произведенный прошлогодним фильмом ужасов Паноса Косматоса «Мэнди», не прошел даром: Николаса Кейджа снова пригласили сняться в хорроре. На этот раз речь идет об экранизации рассказа «Цвет из иных миров» классика американской литературы ужасов Говарда Лавкрафта. В нем загадочный метеорит падает на фермерский участок и начинает непредсказуемым образом влиять на окружающий мир – возможно, отчасти именно этот сюжет повлиял на «Аннигиляцию» Джеффа Вандермеера и одноименный фильм Алекса Гарленда.

Режиссер будущего фильма Ричард Стэнли – не самый удачливый человек в жанре: экранизация романа Герберта Уэллса «Остров доктора Моро» по его сценарию была номинирована на «Золотую малину» в 6 категориях. Однако времена меняются, и трэш-эстетика 80-х, как показал фильм «Мэнди», стремительно растет в цене. Кто знает – может, и ремейк «Плетеного человека» с Кейджем, выйди он сегодня, стал бы культовым фильмом, а не завсегдатаем списков а-ля «Топ худших»? Кроме того, в 2019 году выйдет еще один оккультный триллер с Кейджем – «Узники страны призраков».

Напомним, вчера стало известно, что сын Джеймса Гандольфини сыграет роль Тони Сопрано в приквеле знаменитого сериала.

Фото: SpectreVision, Umedia, Legion M, XYZ Films