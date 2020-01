К 74-летию режиссера Дэвида Линча на Netflix появилась короткометражка под названием What did Jack do ? (Что сделал Джек?).

По сюжету черно-белого 17-минутного фильма Линч допрашивает обезьяну Джека, подозреваемую в убийстве и связях с курицами. В проекте Линч выступил режиссером, сценаристом, композитором, художником-постановщиком, а также исполнителем главной роли.

Напомним, ранее Neflix выпустил бразильский фильм «Первое искушение Христа».

Фото: Netflix

