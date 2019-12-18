В Бразилии требуют запретить комедию от Netflix про Иисуса-гея

3 декабря Neflix выпустил бразильский фильм «Первое искушение Христа». Христианское население Бразилии возмутила тематика фильма и они начали собирать подписи для закрытия проекта. Об этом пишет «Медуза».

Рождественский спешл снят на португальском языке, однако доступны русские субтитры.

По сюжету фильма, Иисус приезжает домой с другом Орландо после 40-дневного странствия в пустыне. Семья устроила ему вечеринку-сюрприз в честь дня рождения. Однако виновник торжества не очень рад и не хочет знакомить семейство со своим новым другом.

Во время вечеринки Бог, дева Мария и Иосиф рассказывают Иисусу, кто его настоящий отец (Ранее Иисус принимал Бога за своего дядю Витторио). Он потрясен новой информацией и отправляется выпить чаю с марихуаной, после чего у него начинаются галлюцинации. Он встречает Шиву, Будду, Джа и других богов, которые делятся своим опытом.

В фильме происходит много потенциально провокационных моментов: Мария курит марихуану, Орландо намекает на то, что Иисус его парень, один из волхвов приводит на вечеринку секс-работницу.

Также под конец картины оказывается, что спутник Христа Орландо на самом деле дьявол. После чего Иисус его уничтожает.

Общественность возмутили «богохульные» и «вульгарные» моменты в фильме. Вскоре после премьеры христиане в Бразилии создали петицию о запрете «Первого искушения Христа» на Netflix за «неуважение к вере католической церкви и, в особенности, к богу». По состоянию на 17 декабря, документ набрал около 2 млн подписей.

Фильм создали комики бразильского YouTube- канала Porta dos Fundos. Их скетчи часто высмеивают общественно значимые темы: коррупцию, религию, наркопотребление и так далее. Сейчас у Porta dos Fundos более 16 млн подписчиков.

По мнению Фабио Порша, участника Porta dos Fundos и актера, сыгравшего Орландо, реакция общества «гомофобна». Он заявил, что Netflix и Viacom (ни та, ни другая компания пока не комментировали скандал) находятся на стороне создателей комедии. «Они (Netflix – ред.) не говорили ничего вроде „Может, нам стоит снять этот фильм с показа“. Они поддерживают свободу слова», — рассказал Порша для Variety.

«Фильм не провоцирует насилие, мы не говорим, что люди не должны верить в бога», — добавил Порша. По словам актера, в фильме не утверждается, что Иисус — гей. «Мы играем с намеками на то, что у Иисуса новый друг, и, возможно, этот друг — гей, но они просто весело провели 40 дней в пустыне».

«Если кто и должен злиться, так это ЛГБТ-сообщество, потому что персонаж-гей оказывается дьяволом. Но гей-комьюнити любит нас», — заявил Порша.

Ранее Netflix уже выпускал фильм от бразильских комиков. В декабре 2018 года на стриминге вышел первый эксклюзив — комедия The Last Hangover, в которой апостолы ищут Иисуса на утро после Тайной вечери. В 2019 году фильм получил международную премию «Эмми» в категории «Лучшая комедия».

Фото: Netflix

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