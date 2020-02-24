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Netflix представил трейлер мультсериала про трансформеров

от Telekritika
От Telekritika 1118
Главная Кино Netflix представил трейлер мультсериала про трансформеров

Когда состоится премьера — пока неизвестно.

Netflix выпустил трейлер первой части нового мультсериала, созданного Rooster Teeth под названием «Трансформеры: война за Кибертрон. Трилогия» (Transformers: War For Cybertron. Trilogy), пишет ScreenRant.

Каждая часть трилогии будет содержать шесть 22-минутных эпизодов. Трейлер к первой главе – «Осада» показывает эпическую битву между автоботами и десептиконами на их родной планете Кибертрон

По сюжету лидер десептиконов Мегатрон (Джейсон Марноча) ищет Allspark, источник силы для всей планеты, чтобы он мог перезагрузить жителей Кибертрона и объединить планету. Однако героические автоботы во главе с Оптимусом Праймом (Джейк Фоши) сделают все возможное, чтобы остановить Мегатрона любой ценой.

Когда состоится премьера мультсериала — пока неизвестно.

Напомним, ранее в сети опубликовали официальный трейлер из 10 фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер».

Фото: Netflix

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