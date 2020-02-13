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Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер» 

от Telekritika
От Telekritika 342
Главная Кино Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер» 

Мировая премьера запланирована на 24 июля 2020-го.

В сети опубликовали официальный трейлер из 10-го фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер».  

Сюжет «Французского диспетчера» (ориг. The French Dispatch – «Французская депеша») основан на реальных сотрудниках и материалах любимого издания режиссера – The New Yorker. 

События картины происходят в XX веке и рассказывают о редакции американской газеты в вымышленном французском городке. Согласно официальному синопсису – это «любовное письмо журналистам с форпоста американской газеты в вымышленном французском городке образца 20-го века, который оживляет сборник рассказов, опубликованных в журнале The French Dispatch».

В фильме снялись: Тильда Суинтон, Фрэнсис Макдорманд, Билл Мюррей, Джеффри Райт, Эдриен Броуди, Бенисио Дель Торо, Оуэн Уилсон, Тимоти Шаламе, Матье Амальрик и Леа Сейду.

Десятый фильм Уэса Андерсона «Французский диспетчер» снят в традиционном стиле режиссера.  Андерсон является семикратным номинантом на премию «Оскар» и известен по таким работам как: «Отель Гранд Будапешт», «Королевство полной луны», «Поезд на Дарджилинг», «Семейка Таненбаум». 

Мировая премьера «Французского  диспетчера» запланирована на 24 июля 2020-го.

Фото: кадры из фильма «Французский диспетчер»

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