Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер» 

В сети опубликовали официальный трейлер из 10-го фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер».

Сюжет «Французского диспетчера» (ориг. The French Dispatch – «Французская депеша») основан на реальных сотрудниках и материалах любимого издания режиссера – The New Yorker.

События картины происходят в XX веке и рассказывают о редакции американской газеты в вымышленном французском городке. Согласно официальному синопсису – это «любовное письмо журналистам с форпоста американской газеты в вымышленном французском городке образца 20-го века, который оживляет сборник рассказов, опубликованных в журнале The French Dispatch».

В фильме снялись: Тильда Суинтон, Фрэнсис Макдорманд, Билл Мюррей, Джеффри Райт, Эдриен Броуди, Бенисио Дель Торо, Оуэн Уилсон, Тимоти Шаламе, Матье Амальрик и Леа Сейду.

Десятый фильм Уэса Андерсона «Французский диспетчер» снят в традиционном стиле режиссера. Андерсон является семикратным номинантом на премию «Оскар» и известен по таким работам как: «Отель Гранд Будапешт», «Королевство полной луны», «Поезд на Дарджилинг», «Семейка Таненбаум».

Мировая премьера «Французского диспетчера» запланирована на 24 июля 2020-го.

Фото: кадры из фильма «Французский диспетчер»

