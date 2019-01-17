Netflix использовала документальные кадры в хорроре: допустимо ли это?
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Netflix использовала документальные кадры в хорроре: допустимо ли это?

от Telekritika
От Telekritika 74
Главная Кино Netflix использовала документальные кадры в хорроре: допустимо ли это?

Если скандалы вокруг флэшмоба Bird Box Challenge лишь шли популярности фильма «Птичий короб» на пользу, то новое обвинение выставило создателей фильма не в лучшем свете. Однако Netflix – не первая компания, вставившая кадры настоящей трагедии в фантастический фильм.

Netflix подтвердила, что в фильме «Птичий короб» в качестве «постапокалиптических» кадров были использованы стоковые съемки реальной катастрофы 2013 года – взрыв состава с нефтью в канадском городе Лак-Мегантик, унесший жизни 42 людей. The Independent пишет, что компания якобы не планирует убирать данный отрывок из фильма, который доступен на стриминговом сервисе.

Netflix использовала документальные кадры в хорроре: допустимо ли это?

Последствия катастрофы в Лак-Мегантик. Фото: Getty Images

Не первый случай

BBC сообщала, что Netflix уже использовала кадры этой же катастрофы во втором сезоне сериала «Путешественники», изобразив таким образом ядерный удар по Лондону. Видимо, горящие цистерны, погрузившие канадский городок во вполне реальный ад (многие местные жители сначала подумали, что началось землетрясение), выглядели для Netflix настолько кинематографично, что компания не учла, как подобная спекуляция будет выглядеть в глазах родственников жертв.

Канадской катастрофой дело не ограничивается: буквально в начале января пресс-секретарь бельгийского железнодорожного оператора SNCB подверг Netflix критике за использование в фильме «Тетрадь смерти» кадров столкновения поездов к юго-западу от Брюсселя в 2010 году: тогда жертвами катастрофы стали 19 человек. Фильм вышел прошлым летом, но о происхождении кадров стало известно лишь недавно; в случае с «Птичьим коробом» сомнительное решение Netflix тоже было обнаружено не сразу.

Netflix использовала документальные кадры в хорроре: допустимо ли это?

Крушение поездов в Халле, Бельгия. Фото: Calgary Herald

Однако эти случаи не являются чем-то из ряда вон выходящим для студий, которые привыкли к конвейерному производству и упрощают себе жизнь – как бы цинично это ни звучало – используя стоковые видео. (Очевидно, что при этом создатели фильма прекрасно отдают себе отчет в том, что на выбранных ими кадрах показана реальная трагедия – причем недавняя.) Но некоторые студии все же признают ошибку: так, в 2015 году продюсер Майкл Бэй попросил Paramount убрать из фильма «Континуум» кадры авиакатастрофы 1994 года с участием самолета ВВС США. Бэй также принес свои извинения семьям двух погибших пилотов. «Когда режиссер показал мне этот клип, я подумал, что это цифровое моделирование, как и многие другие кадры фильма», – оправдывался продюсер. По его словам, непосредственные создатели фильма «приняли очень плохое решение», вставив кадры в фильм.

Украина как stock footage

Создателям кинофантастики также пришлись кстати кадры из Киева 2013–2014 гг.: во французском постапокалиптическом фильме «Арес» были использованы съемки с Майдана, демонстрирующие по сюжету гражданские беспорядки в Париже.

Как бы злорадно это ни звучало, сейчас у французских киноделов есть уникальная возможность снимать апокалипсис прямо на собственных улицах.

Кроме того, кадры Евромайдана попали в фильм с Джорджем Клуни «Земля будущего», где олицетворяли как раз таки то самое будущее, которое оставляет человечеству все меньше шансов.

Интересное мнение об использовании документальных кадров в художественном кино высказал Сергей Лозница после выхода фильма «Донбасс» (который, как известно, создавался по мотивам реальных роликов, снятых в непризнанных республиках). Рассказывая о том, почему он не использовал сами эти ролики, а снял фильм наново, он ответил: «Не всегда можно контролировать в документальном кино цвет, композицию… А когда вы снимаете такие вещи, как избиение у столба – то вряд ли вообще это можно делать. Этого нельзя делать, я бы не стал это делать, в отличие от всех тех, кто стоял со смартфонами и комментировал все это. Это реальная ситуация. В игровом кино это можно, поскольку у вас есть договоренность со зрителем, что это «томатный сок». Мы можем пережить нечто, не нарушая этики».

Но, по-видимому, он – один из немногих авторов, которых в эру «быстрого кино» все еще занимают этические вопросы.

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