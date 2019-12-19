Netflix ищет соискателей на вакансию ведьмака

В преддверии выхода сериала «Ведьмак» Netflix разместили на своем сайте вакансию «охотника на чудовищ». Откликнуться на нее можно до 20 декабря (дата премьеры), но для соискания необходимо обладать опытом обучения в аккредитованной ведьмовской школе от 4 лет, либо релевантный. Также не помешает наличие лошади, двух мечей и различных зелий. Доспехи и прочая утварь тоже рекомендуются.

Будущему соискателю необходимо будет вести коммуникацию с самыми различными заказчиками, носить огромные тяжести, проводить много времени на открытом воздухе и согласиться с тем, что «самые страшные монстры — те, которых мы создаем сами». То есть со слоганом сериала.

Кроме того, возможным ведьмакам нужно отправить на рассмотрение свою видеовизитку длительностью не более минуты.

Напомним, сериал «Ведьмак» выходит на Netflix 20 декабря. Он расскажет о профессиональном охотнике на чудовищ Геральте, путешествующем по миру, похожему на средневековую Восточную Европу. Подробнее о сериале в нашем обзоре.

Фото: Netflix

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