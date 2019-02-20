📽 Наркодрама с Тимоти Шаламе выйдет в украинский прокат

Отечественный зритель уже в марте сможет увидеть драму Феликса Ван Грунингена «Красивый мальчик» со звездой «Леди Берд» Тимоти Шаламе и Стивом Карреллом, прославившимся в роли Майкла Скотта из сериала «Офис». Ради фильма Каррелл вышел из комедийного амплуа, перевоплотившись в отца молодого амфетаминового наркомана (Шаламе).

Лента была номинирована на ряд наград, включая BAFTA и премию «Выбор критиков» для Шаламе, но в европейских реалиях американский биографический фильм о наркозависимости может показаться недостаточно мрачным: очень уж активную поддержку оказывают блудному сыну окружающие. (По этой причине в восточной Европе с долей скепсиса восприняли и «Девочку» Лукаса Донта о молодой трансгендерной балерине.) Тем не менее, увидеть дуэт главных звезд фильма – бесценно.

Роли второго плана в картине исполнили Мора Тирни («Скорая помощь»), Эми Райан («Полтора шпиона»), Кейтлин Девер («Как не стать президентом»), Андре Ройо («Кей и Пил»), Тимоти Хаттон («Призраки дома на холме») и Лиза Гэй Хэмилтон («Практика»).

Напомним, что даже из социальной рекламы можно сделать социальную драму: недавно звезда фильма Агнешки Холланд «Гарет Джонс» снялся в видео под названием «Сделаем борьбу с изменением климата новым достижением человечества».

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images