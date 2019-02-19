🌎 Исполнитель роли Гарета Джонса хочет спасти планету

Пока в мире кино упорно ходят слухи о его возможном кастинге на роль нового Джеймса Бонда, звезда фильма Агнешки Холланд «Гарет Джонс» времени даром не теряет: Джеймс Нортон снялся в видео под названием «Сделаем борьбу с изменением климата новым достижением человечества».

«Телекритика» публикует монолог, зачитанный актером в ролике:

«Люди… Мы не выглядим могущественными, но вместе мы исследовали мир, создали более 7000 языков, создали музыку, 98 миллионов песен – плюс-минус. Мы овладели силой ветра, солнца и волн. Мы создали футбол и полетели на Луну. Создали искусство, кино и фотографию. И йоркширские пудинги! Изобрели вакцины и побороли болезни, спасая бесчисленное количество жизней. Вместе мы можем сделать так много. Быть может, нашим следующим достижением станет спасение мира – и разве это не будет самое великое достижение из всех?» – произносит Джеймс Нортон перед камерой.

В ролике он появился со значком инициативы – зеленым сердечком, призывающим проявить любовь к планете.

Бэйстейдж съемки:

Behind the scenes of The Climate Coalition video with James Norton pic.twitter.com/hzkZ25xQ3J — James Norton Web (@jamesnortonweb) February 19, 2019

А на Берлинале актер носил значок с призывом к освобождению Олега Сенцова: вместе с украинской делегацией и директором кинофестиваля он принял участие в акции в поддержку режиссера.

Социальные инициативы много значат для Нортона: 18 февраля он также поучаствовал в фотосессии в честь 90-летия британского актерского профсоюза Equity.

О том, как украинские продюсеры пообщались с Нортоном на Берлинском кинофестивале, читайте в нашем материале об участии Украины в EFM.

Фото: Rob Kim/Getty Images