📽 Destination Berlin: украинский кинопром на Европейском кинорынке

Исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив в комментарии «Телекритике» акцентирует внимание на уникальном визуальном оформлении украинского стенда, который в этом году был выполнен на основе работ Марии Примаченко:

«Презентация Украины на международных событиях является важным инструментом культурной дипломатии нашего талантливого государства. Поэтому Украинский культурный фонд одним из приоритетных направлений своей деятельности видит поддержку промоции украинской культуры зарубежом. В частности, в рамках заявленного приоритета УКФ в 2018 году поддержал около 23 международных проектов, среди которых и национальный стенд украинской киноиндустрии на 69-м Берлинском кинофестивале. Чудесное визуальное и организационное оформление стенда привлекло внимание многих международных продуцентов. С нетерпением ждем результатов ко-продукций, которые зародились в Берлине, и которые, надеюсь, дадут плоды в качественных аудиовизуальных продуктах 2019 года и последующих лет».

На стенде в том числе показывали шоурил свежих украинских проектов:

На премьере триллера Агнешки Холланд о Голодоморе «Гарет Джонс» продюсер фильма от украинской компании «Кинороб» Егор Олесов и глава Госкино Филипп Ильенко в стильных вышиванках обступили главу Минкульта Евгения Нищука.

Євген Нищук, Міністр культури, Пилип Іллєнко, Голова Державного агентства України з питань кіно, Єгор Олєсов, продюсер фільму з української сторони (компанія «Кінороб») Опубліковано Оксаною Чорнобривцевою Понеділок, 11 лютого 2019 р.

«Сегодня я вблизи рассмотрела, какие скулы у [звезды «Гарета Джонса»] Джеймса Нортона, Питер Сарсгаард признался, что у него в спальне висит постер LED Zeppelin и назвал меня зайчиком, Агнешка Холланд мне улыбнулась. 5 интервью за 1 день мне пришлось взять», – написала в своем Facebook PR- и маркетинг-директор FILM.UA Group Полина Толмачева.

Не будем скрывать, мы и сами не могли отвести глаз от Джеймса – правда, дистанционно:

А вот куратор киносекции «Зеленого театра» Ольга Сидорушкина пишет, что пренебрегла селфи с Нортоном. Зато вовсю аплодировала Шарлотте Рэмплинг, получившей на фестивале почетного «Золотого медведя».

В комментариях у генерального продюсера Одесского кинофестиваля Юлии Синькевич режиссер Марыся Никитюк поинтересовалась загадочным пакетом в руках у программного директор ОМКФ Антельма Видо. «Скажи, шо це Антельм з пакєтом на Красной дорогє», – написала создательница фильма «Когда падают деревья». Юлия заверила, что это никакой не привет из АТБ, а фестивальная сумка.

О том, как на «Гарета Джонса» отреагировали топовые западные критики, читайте в нашем материале. Что касается съемочной группы, то ее участники, судя по фото с премьеры, более чем довольны проделанной работой. Однако не забыли они и о коллегах, лишенных свободы (не только творческой, но и физической): Агнешка Холланд вместе с представителями украинской делегации приняла участие во флэшмобе в поддержку Олега Сенцова.

Инициативу поддержал и директор Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик:

Украинцы не забывали смотреть и иностранные премьеры. Менеджер международных проектов медиаконсалтинговой компании Алла Преловская посвятила время новой картине Норы Финшелдт «Разрушительница системы». «Кажется, за последние надцать лет на разных фестивалях я видела много фильмов о детях со, скажу так, трудным детством. Но этот, пожалуй, впечатлил больше всех», – делится Алла впечатлениями в своем аккаунте.

Продюсер Наталья Либет рассказала в комментарии «Телекритике»: «Больше всего меня впечатлила премьера фильма «Мистер Джонс»: искренность и открытость съемочной и продюсерской группы, их сильная поддержка освобождения Олега Сенцова, улыбка Джеймса Нортона и простота в общении.

У меня было много встреч с коллегами: продюсерами, сейлс-агентами, отборщиками фестивалей, и с авторами – режиссерами, операторами и сценаристами. Мы встречались на рынке, за чашкой кофе, в промежутках между организованными ранее встречами, просто сталкивались на улице и вот что меня поражает каждый раз: если у тебя уже установившиеся дружеские отношения и к тому же интересный хороший проект – договориться можно и на ходу, и на бегу, и за несколько минут. И я обожаю такой темп и такую энергетику! А пока я очень хочу, чтобы мои планы производства и реализации фильмов с моими прекрасными украинскими режиссерами осуществились в ближайшее время с помощью украинского и международного фондового финансирования».

В Берлине Наталья зачекинилась с перспективными режиссерами Никоном Романченко и Катериной Горностай:

В этом году Никон и его коллега-режиссер Алина Горлова приняли участие в индустриальной платформе для восходящих звезд Berlinale Talents. «Очень хорошая программа и атмосфера, которая действительно дает возможность найти команду для твоего фильма. Больше всего поразил фильме [Николауса] Геерхальтера, австрийского документалиста. Сейчас мы находимся в съемках ко-продукционного проекта между Украиной, Латвией и Германией. Перед началом фестиваля даже удалось поснимать в Берлине нужные кадры», – рассказала Алина в комментарии «Телекритике». «А ещё очень порадовало, что Berlinale Talents отказались от одноразовых стаканчиков и пластиковых бутылок, всем участникам выдали многоразовые стаканы и стеклянные бутылки. Также все завтраки и ужины вегетарианские», – добавляет она.

Презентации в рамках платформы, как видим, были весьма любопытными: у себя на странице режиссер пишет, что фото выше сделано на ивенте, посвященном стигматизации порно.

Кинорынок – это не только тусовочная интеграция, но и рабочая: очаровательный юноша в матроске слева (Никита Шланчак), между прочим, приехал представлять на EFM фильм «Антон» с собой в одной из главных ролей. Компанию в кадре ему составляют продюсеры Андрей Суярко и Владимир Филиппов, а также коллега-актер Себастьян Антон; режиссер Заза Урушадзе, похоже, прогуливает.

Член общественного совета Украинского оскаровского комитета и Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) Аксинья Курина обратила внимание на события вне регламента фестиваля: 8 февраля на Берлинале пожаловали «желтые жилеты». «Иногда бывает так, что фасад бренда безупречен, но за ним другая история социальных отношений. В первый раз наблюдала подобное на конгрессе фонда Генриха Белля в 2013 году», – написала она в Facebook.

Покинуть гостеприимный Берлин оказалось не так-то просто. Продюсер Дмитрий Суханов в своем Facebook написал, что рейс, на котором вместе с ним летел коллега, глава дистрибьюторской компании Arthouse Traffic Денис Иванов, задержался на целый час. «Потому что некоторые люди не хотят платить по 66 евро за 2 кг перевеса ручного багажа. Весь самолет в заложниках», – написал Дмитрий.

60 минут сидим в самолете МАУ, в Берлине, потому что некоторые люди не хотят платить по 66 евро за 2 кг перевеса ручного... Опубліковано Dmitry Sukhanov Вівторок, 12 лютого 2019 р.

Как видите, скучать на Берлинале/EFM не приходилось, а выросший вдвое по сравнению с прошлым визитом украинский павильон, кажется, вместил вдвое больше поводов для гордости. Ждем соотечественников с сувенирами – а особенно, конечно, ждем украинскую премьеру «Гарета Джонса», которая запланирована на конец ноября 2019 года.

Для обложки использованы изображения: http://broadcast.net.ua/images/2019/02/08/UkrBerlinale.png, Getty Images/Photo by Sebastian Reuter/