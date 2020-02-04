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«Мої думки тихі» собрали более 7 млн грн за три недели проката

от Telekritika
От Telekritika 988
Главная Кино «Мої думки тихі» собрали более 7 млн грн за три недели проката

В кинотеатрах украинскую комедию посмотрели 77 000 зрителей.

Кассовые сборы комедии Антонио Лукича «Мої думки тихі» за три недели составили более 7 млн, сообщает пресс-служба Arthouse Traffic. 

Таким образом, за три недели проката лента собрала более 7,2 млн грн, в кинотеатрах ее посмотрели 77 000 зрителей. На третьей неделе на 59 экранах сборы фильма почти не уступали премьерному уик-энду: более 1,4 млн грн и более 15 000 зрителей. 

Напомним, украинский фильм «Мої думки тихі» получил специальный приз жюри в Карловых Варах и приз зрительских симпатий в Минске. Кроме того, Антонио Лукичу и его проекту украинские кинокритики вручили награду «Киноколо» в номинации «Открытие года». 

Ранее «Телекритика» опубликовала рецензию на фильм «Мої думки тихі».

Фото: кадр из фильма  «Мої думки тихі»

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