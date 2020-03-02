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МКМС подало две кандидатуры в фонд Eurimages

от Telekritika
От Telekritika 976
Главная Кино МКМС подало две кандидатуры в фонд Eurimages

Украина присоединилась к фонду 18 февраля.

МКМС подало кандидатуры Владимира Яценко и Сергея Зленко для назначения представителем и заместителем представителя Украины в Раде правления Европейского фонда поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений (Eurimages). Об этом сообщил Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

Напомним, 18 февраля Министерство культуры, молодежи и спорта сообщило, что Украина присоединилась к фонду Eurimages.

Фонд оказывает поддержку для создания игровых, документальных и анимационных фильмов минимальной продолжительностью 70 минут. В год будет осуществляться четыре конкурсных отбора кинопроектов.
В 2020 году они состоятся 22 января, 16 апреля, 25 августа и 20 октября.

Фото: unsplash

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