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Украина присоединилась к фонду EURIMAGES

от Telekritika
От Telekritika 464
Главная Кино Украина присоединилась к фонду EURIMAGES

В год будет осуществляться четыре конкурсных отбора кинопроектов.

Министерство культуры, молодежи и спорта сообщило, что Украина присоединилась к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений (EURIMAGES).

Таким образом, для украинских кинопроизводителей открываются следующие возможности:

  • объединение финансовых ресурсов с целью совместного производства фильмов;
  • гарантия своевременного и качественного завершения кинопроекта
    («минимизация рисков»);
  • расширение дистрибьюторской географии копродукцийних фильмов;
  • привлечение профессионалов и творческий обмен во время совместного производства
    фильмов;
  • доступ к технологическим и техническим новинкам в сфере кинематографии.

Фонд оказывает поддержку на создание игровых, документальных и анимационных фильмов минимальной продолжительностью 70 минут. В год будет осуществляться четыре конкурсных отбора кинопроектов.
В 2020 году они состоятся 22 января, 16 апреля, 25 августа и 20 октября.

Поддержка кинотеатров Фондом осуществляется в сотрудничестве с сетью Еuropa Сinemas, которая была создана в 1992 году с целью популяризации европейских фильмов и объединяет свыше 1200 кинотеатров (3123 экрана) в 43 странах.

Напомним, «Евримаж» (EURIMAGES) был создан в 1988 году Резолюцией Комитета министров Совета Европы. Ежегодный бюджет фонда состоит из более 20 млн евро, собранных со взносов стран-членов и продюсеров, вернувших деньги фонда за удачный прокат своей картины. На сегодня в фонде состоит 40 стран.

Фото: unsplash

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