▶ Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл в трейлере «Ford против Ferrari»
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▶ Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл в трейлере «Ford против Ferrari»

от Telekritika
От Telekritika 59
Главная Кино ▶ Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл в трейлере «Ford против Ferrari»

Дуэт лауреатов «Оскара» сыграет реальных персонажей – автодизайнера Кэрролла Шелби (Дэймон) и гонщика Кена Майлза (Бэйл).

«Вместе они поборются с корпоративным вмешательством, законами физики и личными демонами, чтобы построить революционный гоночный автомобиль для Ford Motor Company и вызвать на дуэль машины доминирующего концерна Энцо Феррари в гонке “24 часа Ле-Мана” в 1966 году», – гласит официальный синопсис картины. За плечами ее режиссера Джеймса Манголда – фильмы «Логан», «Кейт и Лео», «Прерванная жизнь» и другие. С Кристианом Бэйлом Манголд уже работал на площадке вестерна «Поезд на Юму».

Помимо Бэйла и Дэймона, в фильме снялись Джон Бернтал («Каратель»), Катрина Балф («Чужестранка»), Рэй Маккиннон («Сыны анархии»), Трейси Леттс («Киллер Джо») и другие.

В США «Ford против Ferrari» выйдет на экраны 15 ноября. Бюджет фильма – $100 млн.

Напомним, что на днях «1+1» совместно с Госкино презентовали первый трейлер исторической драмы «Черный ворон» режиссера Тараса Ткаченко.

Фото: Getty Images

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