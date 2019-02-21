🤷‍♂️ Мадс Миккельсен не смог прокомментировать фото с Лозницей
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🤷‍♂️ Мадс Миккельсен не смог прокомментировать фото с Лозницей

от Telekritika
От Telekritika 74
Главная Кино 🤷‍♂️ Мадс Миккельсен не смог прокомментировать фото с Лозницей

Актер не смог вспомнить, с кем он дружески позировал на фоне американского и советского флагов.

Во время интервью со звездой «Полярного» Мадсом Миккельсеном журналист «Афиши Daily» показал ему фото с Сергеем Лозницей, где актер и режиссер обмениваются рукопожатием на фоне флагов США и СССР.

«Простите, а кто это?» – смутился Миккельсен. Только когда интервьюер назвал режиссера «Донбасса» по имени, актер вспомнил встречу.

«Да, я его вспомнил! Мы, кажется, виделись в Каннах в прошлом году (на самом деле фото сделано на кинофестивале в Рейкьявике. – Прим. «Афиша Daily»). Он отличный парень, но мы просто поздоровались и перспективу участия в его фильмах не обсуждали», – пояснил Миккельсен. Что ж, надо быть внимательнее, Мадс – наверняка украинского режиссера придется повстречать еще не на одном крупном кинофестивале.

Зато Миккельсен признался журналисту, что «с удовольствием поработал бы в России», хотя пояснил, что пока тамошние продюсеры не делали ему предложений.

Напомним, что на днях звезда фильма Агнешки Холланд «Гарет Джонс» Джеймс Нортон снялся в видео под названием «Сделаем борьбу с изменением климата новым достижением человечества».

Фото: Matthias Nareyek/Getty Images

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