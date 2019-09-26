🎥 Лозница заявил, что «Бабий яр» – дело всей его жизни

26 сентября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский вручил Сергею Лознице премию имени Александра Довженко за фильм «Донбасс». После, во время пресс-завтрака, Лозница поделился мыслями по своему следующему проекту – «Бабьему яру».

«В данном случае это – дело всей моей жизни, поскольку все фильмы, в том числе «Донбасс», я воспринимаю как подготовку к той картине», – говорит Лозница.

Режиссер сообщил, что активно работает над фильмом последние полтора года, а сама идея существует уже 6 лет. «Бабий яр» – экспериментальная картина, которую Лозница собирается создавать при помощи комбинации документального и игрового материала. Бюджет ленты 5 миллионов евро.

«Мы планируем снимать эту картину в следующем году. В июне начинаем. И дальше все будет зависеть, в том числе, и от Украины, насколько сможет принять участие в этом. Но я буду в любом случае снимать в Украине. Нам предлагали снимать картину не здесь, но я отказался и от первого, и от второго предложения», – поделился Лозница.

Напомним, «Бабий яр» стал одним из победителей 11-го конкурса Госкино и получит 49 млн грн государственного финансирования.

Фото: пресс-служба Госкино