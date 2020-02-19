Кудерчук официально станет Главой Госкино на этой неделе — Бородянский. ОБНОВЛЕНО

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что Марина Кудерчук еще не является главой Государственного агентства по вопросам кино, а будет назначена Кабмином на текущей неделе. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Так, в комментарии агентству он сказал: «Она является победителем конкурса… Она станет руководителем на этой неделе».

Напомним, 29 января в своем Telegram-канале Бородянский по результатам заседания правительства написал, что Кудерчук назначена главой Госкино.

Как стало известно на заседании в конце января: Кабмин лишь определил Кудерчук победителем конкурса и она еще не вступила на свою должность.

19 февраля Бородянский сообщил в своем Telegram-канале, что «Правительство назначило глав четырех профильных институций, которые находятся в подчинении МКМС», включая Марину Кудерчук — главой Госкино.

Марина Кудерчук ранее была директором кинотеатра имени Довженко в Запорожье. Позже она стала заместителем председателя Запорожской ОГА. После общественного обсуждения информации о ее назначении, Кудерчук призвала судить о ней по результатам работы и отметила, что говорящие об отсутствии у нее опыта не владеют информацией.

Фото: Александра Йорк

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