Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

23 декабря «Киевская Русь» в последний раз приютила премьеру от киностудии Film.ua в 2019 году. Сиквел «Скаженого весілля» закрывает линейку проектов второго полугодия студии и открывает ряд фильмов 2020 года, среди которых спортивная драма «Пульс», историческая мелодрама «Преданная», военная драма «Черкасы», комедия «Мой папа – учительница» и комедия «Звезды» с Дзидзьо и Олей Поляковой.

Потоки зрителей и звезд циркулировали между малой сценой в холле, фотоколлом и баром. Гостей развлекали актеры фильма Арам Арзуманян и Инна Приходько. Помимо новостей о пополнении семейства Арама, организаторы успели вручить ковер Потапу и представить ключевых героев фильма.

Вторая часть кинокомедии рассказывает о еще одной свадьбе в семье Середюков. Старшая дочь отдалилась от центра семейства и переехала в Киев, где судьба свела ее с успешным бизнесменом Юрием, который старше ее на 20 лет. Узнав о возрастном женихе, Василий Середюк решает сорвать свадьбу, чем запускает ряд событий, в которые ввязываются все окружающие.

Семья Середюков в сиквеле расширилась появлением на экране старшей дочки Наталки. Ее роль исполнила Катерина Кузнецова.

Свои роли четы Середюков повторили Назар Заднепровский и Леся Самаева. Их младшего сына сыграл Святослав Жмурко.

Молодая семья Франсуа и Кати ушла на второй план, заполняя собой фоновые гэги. К своим ролям вернулись Джимми Воха-Воха и Полина Василина.

Противником и будущим зятем Василия Середюка в новом фильме стал Юрий Левандовский.

Список камео пополнил Позитив, удачно вписавшийся в «святую троицу» с Монатиком и Потапом.

Юрий Горбунов снова эксцентрично воплотил Назария Запухляка, местного затейщика.

Алексей Супрун во второй части разрывается между двумя заветными мечтами: любовью Наталки и повышением по службе.

Напомним, ранее прошла премьера исторической драмы «Черный ворон».

Фото: Александра Йорк

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