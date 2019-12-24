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Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 127
Главная Кино Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

В прошлом году «Скажене весілля» стало одной из самых кассовых картин 2018 года. 25 декабря в прокате стартует вторая часть, на премьеру которой собралось целое созвездие представителей украинского шоу-бизнеса.

23 декабря «Киевская Русь» в последний раз приютила премьеру от киностудии Film.ua в 2019 году. Сиквел «Скаженого весілля» закрывает линейку проектов второго полугодия студии и открывает ряд фильмов 2020 года, среди которых спортивная драма «Пульс», историческая мелодрама «Преданная», военная драма «Черкасы», комедия «Мой папа – учительница» и комедия «Звезды» с Дзидзьо и Олей Поляковой.

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Потоки зрителей и звезд циркулировали между малой сценой в холле, фотоколлом и баром. Гостей развлекали актеры фильма Арам Арзуманян и Инна Приходько. Помимо новостей о пополнении семейства Арама, организаторы успели вручить ковер Потапу и представить ключевых героев фильма.

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Арам Арзуманян и Инна Приходько

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Потап и его ковер

Вторая часть кинокомедии рассказывает о еще одной свадьбе в семье Середюков. Старшая дочь отдалилась от центра семейства и переехала в Киев, где судьба свела ее с успешным бизнесменом Юрием, который старше ее на 20 лет. Узнав о возрастном женихе, Василий Середюк решает сорвать свадьбу, чем запускает ряд событий, в которые ввязываются все окружающие.

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Каст фильма

Семья Середюков в сиквеле расширилась появлением на экране старшей дочки Наталки. Ее роль исполнила Катерина Кузнецова.

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Катерина Кузнецова

Свои роли четы Середюков повторили Назар Заднепровский и Леся Самаева. Их младшего сына сыграл Святослав Жмурко.

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Назар Заднепровский

Молодая семья Франсуа и Кати ушла на второй план, заполняя собой фоновые гэги. К своим ролям вернулись Джимми Воха-Воха и Полина Василина.

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Юрий Левандовский и Полина Василина

Противником и будущим зятем Василия Середюка в новом фильме стал Юрий Левандовский.

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Список камео пополнил Позитив, удачно вписавшийся в «святую троицу» с Монатиком и Потапом.

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Потап, Монатик и Позитив

Юрий Горбунов снова эксцентрично воплотил Назария Запухляка, местного затейщика.

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Юрий Горбунов

Алексей Супрун во второй части разрывается между двумя заветными мечтами: любовью Наталки и повышением по службе.

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Алексей Супрун

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Съемочная группа фильма

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Ирина Костюк

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Сергей Созановский

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Егор Олесов

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Тарас Цымбалюк

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Андрей Кокотюха

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Олег Маслюк

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Алексей Супрун (слева) и Сергей Щербаков (справа)

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Кто пришел на премьеру «Скаженого весілля 2» – фоторепортаж

Напомним, ранее прошла премьера исторической драмы «Черный ворон».

Фото: Александра Йорк

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