Криминальная драма с Адамом Сэндлером установила рекорд бокс-офиса А24

За ограниченный пятидневный прокат фильм заработал $18,8 млн. Ранее рекорд инди-киностудии А24 удерживал хоррор «Солнцестояние», вышедший в августе этого же года и заработавший $11 млн. Об этом сообщает Variety.

На данный момент рекордом по кассовым сборам обладает другой фильм Ари Астера – «Реинкарнация». Хоррор в свое время собрал $79 млн. Вслед за ним идет «Леди Берд» Греты Гервиг с $78 млн.

Новый фильм братьев Сэфди очень тепло приняли критики (93% на RT), а Адам Сэндлер вполне может посоревноваться за «Оскар» с Хоакином Фениксом и Кристианом Бэйлом. К слову, актера уже номинировали на премию «Независимый дух».

Картина «Неограненные драгоценности» рассказывает о еврее-ювелире Говарде Ратнере, владеющем магазином в Нью-Йорке. Ратнер – азартный игрок и ему необходимо погасить карточные долги, пока ситуация не стала летальной.

Напомним, ранее франко-украинский фильм с Жаном Рено назвали одним из худших в 2019 году.

Фото: А24

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