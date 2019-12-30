КиноНовости

Криминальная драма с Адамом Сэндлером установила рекорд бокс-офиса А24

от Telekritika
От Telekritika 1383
Главная Кино Криминальная драма с Адамом Сэндлером установила рекорд бокс-офиса А24

«Неограненные драгоценности» режиссеров-братьев Сэфди обошли «Солнцестояние» Ари Астера по кассовым сборам.

За ограниченный пятидневный прокат фильм заработал $18,8 млн. Ранее рекорд инди-киностудии А24 удерживал хоррор «Солнцестояние», вышедший в августе этого же года и заработавший $11 млн. Об этом сообщает Variety.

На данный момент рекордом по кассовым сборам обладает другой фильм Ари Астера«Реинкарнация». Хоррор в свое время собрал $79 млн. Вслед за ним идет «Леди Берд» Греты Гервиг с $78 млн.

Новый фильм братьев Сэфди очень тепло приняли критики (93% на RT), а Адам Сэндлер вполне может посоревноваться за «Оскар» с Хоакином Фениксом и Кристианом Бэйлом. К слову, актера уже номинировали на премию «Независимый дух».

Картина «Неограненные драгоценности» рассказывает о еврее-ювелире Говарде Ратнере, владеющем магазином в Нью-Йорке. Ратнер – азартный игрок и ему необходимо погасить карточные долги, пока ситуация не стала летальной.

Напомним, ранее франко-украинский фильм с Жаном Рено назвали одним из худших в 2019 году.

Фото: А24

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Google, YouTube и Facebook снова в тройке лидеров...

09.12.2019

Сериал FILM.UA «Новенькая» выйдет на Amazon

13.12.2019

Главным героем ребута «Один дома» станет звезда «Кролика...

11.12.2019

Объявили победителей медийной антипремии «Це яйце!»

10.12.2019

На телеканале «Київ» покажут документальный фильм о семьях...

13.12.2019

В здании, где находятся несколько львовских редакций, нашли...

09.12.2019

Megogo анонсировала запуск собственного аудиосервиса

03.12.2019

В США остановили работу огромного пиратского видеосервиса

18.12.2019

Компания Google представила топ запросов украинцев за 2019...

10.12.2019

«5 канал» переходит в HD и отказывается от...

02.12.2019