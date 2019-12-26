Франко-украинский фильм назван одним из худших в 2019 году

Портал Metacritic, размещающий рецензии и оценки критиков и зрителей, отобрал 15 самых худших фильмов уходящего года. В список попали картины, имеющие отметку ниже 30 баллов. Бонусным, шестнадцатым, фильмом портал назвал «Кошек», которые вышли на экраны в конце декабря.

Также на седьмое место попала лента совместного производства Украины и Франции «Холодная кровь» с Жаном Рено в главной роли. Фильму дали оценку в 25 баллов из 100. Напомним, «Холодная кровь» рассказывает о киллере в отставке, который невольно выхаживает девушку, подозреваемую в убийстве бизнесмена. Съемки частично проходили в Карпатах и Киеве.

В список попали картины как дебютантов, так и проверенных режиссеров. Так на 13 место поместили первую голливудскую ленту Ксавье Долана. «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» с Китом Харрингтоном в главной роли нещадно критиковали после премьеры в Торонто в 2018 году, назвав картину «худшей» в карьере канадца.

Полный список:

«Призраки Шэрон Тейт» (8/100); «Незапланированная» (10/100); «Фанат» (17/100); «Полярный» (19/100); «Репродукция» (19/100); «Игра с огнем» (24/100); «Холодная кровь» (25/100); «Playmobil фильм: Через вселенные» (25/100); «Рэмбо: Последняя кровь» (26/100); «Королева-воин Джханси» (27/100); «Патрик» (28/100); «Письма Асперна» (28/100); «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (28/100); «Зеровилль» (28/100); «Большая гонка на Аляске» (29/100).

Напомним, Universal Pictures решила улучшить графику в «Кошках» после первых показов.

Фото: MMD UA

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