КиноНовости

Франко-украинский фильм назван одним из худших в 2019 году

от Telekritika
От Telekritika 163
Главная Кино Франко-украинский фильм назван одним из худших в 2019 году

Metacritic назвал 15 худших фильмов 2019 года, в который попал фильм «Холодная кровь» Фредерика Петижана.

Портал Metacritic, размещающий рецензии и оценки критиков и зрителей, отобрал 15 самых худших фильмов уходящего года. В список попали картины, имеющие отметку ниже 30 баллов. Бонусным, шестнадцатым, фильмом портал назвал «Кошек», которые вышли на экраны в конце декабря.

Также на седьмое место попала лента совместного производства Украины и Франции «Холодная кровь» с Жаном Рено в главной роли. Фильму дали оценку в 25 баллов из 100. Напомним, «Холодная кровь» рассказывает о киллере в отставке, который невольно выхаживает девушку, подозреваемую в убийстве бизнесмена. Съемки частично проходили в Карпатах и Киеве.

В список попали картины как дебютантов, так и проверенных режиссеров. Так на 13 место поместили первую голливудскую ленту Ксавье Долана. «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» с Китом Харрингтоном в главной роли нещадно критиковали после премьеры в Торонто в 2018 году, назвав картину «худшей» в карьере канадца.

Полный список:

  1. «Призраки Шэрон Тейт» (8/100);
  2. «Незапланированная» (10/100);
  3. «Фанат» (17/100);
  4. «Полярный» (19/100);
  5. «Репродукция» (19/100);
  6. «Игра с огнем» (24/100);
  7. «Холодная кровь» (25/100);
  8. «Playmobil фильм: Через вселенные» (25/100);
  9. «Рэмбо: Последняя кровь» (26/100);
  10. «Королева-воин Джханси» (27/100);
  11. «Патрик» (28/100);
  12. «Письма Асперна» (28/100);
  13. «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (28/100);
  14. «Зеровилль» (28/100);
  15. «Большая гонка на Аляске» (29/100).

Напомним, Universal Pictures решила улучшить графику в «Кошках» после первых показов.

Фото: MMD UA

Підписуйтесь на «Телекритику» у Telegram та Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Телеканал «Россия» показал «интервью» с Зеленским

16.12.2019

«5 канал» переходит в HD и отказывается от...

02.12.2019

Впервые в Украине церемонию вручения Нобелевской премии покажут...

06.12.2019

Журналистам «Звезды» запретили въезд в Украину

17.12.2019

1+1 media впервые в Украине задействовала робота для...

27.11.2019

Star Media запустила первую в Украине сценарную комнату 

03.12.2019

В Украине запускается онлайн-кинотеатр «Такфликс»

26.12.2019

ViacomCBS приобретет 49% акций компании Miramax

23.12.2019

Ведущим бэкстейджа первого прямого эфира «Х-фактора» стал Артур...

27.11.2019

Полиция задержала подозреваемых по делу об убийстве Шеремета

12.12.2019