👓 Контркультурное подполье в напряженном трейлере «Сквота32»

Я - Саша. Мою роль грає @druiddi. Про мене ти не дізнаєшся багато до кінця фільму #сквот32 . Але одного разу я схоплю Лізу за руку — і все понесеться… Ми будемо сміятись, танцювати брейк, виборювати свою незалежність, піднімати людей на протест, цілуватись палко та пристрасно. ⠀ І вірити, що наші мрії — неможливо спалити. Як і наш дім — цей сквот. ⠀ Решту дивись в ТИЗЕРІ: посилання в профілі В кіно: з 11 квітня