👓 Контркультурное подполье в напряженном трейлере «Сквота32»

Ролик фильма, который по первым кадрам выглядит как молодежная драма с элементами триллера, показывает нам фотографа Лизу, которая присоединяется к сквоту в старом киевском доме, чтобы радикально изменить свою жизнь – и, вероятно, найти себе проблемы. Атмосфера новинки в хорошем смысле напоминает недавний Beat от Amazon: громкая музыка, подпольные вечеринки, современное искусство и антураж «нового Берлина», который в любую секунду грозится из пасторального скатиться в пугающий.

В фильме снялись Анна Адамович, Александр Богачук, Игорь Левенец, Римаида Онадская, Сергей Лузановский, Иван Блиндар, Владислав Партыка, Самбо Сандра, Вячеслав Семенченко и другие. Режиссером выступил дебютирующий в полнометражном формате Саша Лидаговский. Фильм получил поддержку Госкино в размере 10 млн гривен (общий бюджет картины – 12,5 млн гривен).

Поближе с героями «Сквота32» можно познакомиться в официальном Instagram-аккаунте:

Напомним, что накануне вышел трейлер музыкальной комедии Yesterday от режиссера «На игле» Дэнни Бойла.

Фото: Garnet International Media Group