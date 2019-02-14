👓 Контркультурное подполье в напряженном трейлере «Сквота32»
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👓 Контркультурное подполье в напряженном трейлере «Сквота32»

от Telekritika
От Telekritika 32
Главная Кино 👓 Контркультурное подполье в напряженном трейлере «Сквота32»

Garnet International Media Group представила официальный трейлер украинского молодежного фильма «Сквот32», который выйдет на экраны 11 апреля.

Ролик фильма, который по первым кадрам выглядит как молодежная драма с элементами триллера, показывает нам фотографа Лизу, которая присоединяется к сквоту в старом киевском доме, чтобы радикально изменить свою жизнь – и, вероятно, найти себе проблемы. Атмосфера новинки в хорошем смысле напоминает недавний Beat от Amazon: громкая музыка, подпольные вечеринки, современное искусство и антураж «нового Берлина», который в любую секунду грозится из пасторального скатиться в пугающий.

В фильме снялись Анна Адамович, Александр Богачук, Игорь Левенец, Римаида Онадская, Сергей Лузановский, Иван Блиндар, Владислав Партыка, Самбо Сандра, Вячеслав Семенченко и другие. Режиссером выступил дебютирующий в полнометражном формате Саша Лидаговский. Фильм получил поддержку Госкино в размере 10 млн гривен (общий бюджет картины – 12,5 млн гривен).

Поближе с героями «Сквота32» можно познакомиться в официальном Instagram-аккаунте:

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Я - Саша. Мою роль грає @druiddi. Про мене ти не дізнаєшся багато до кінця фільму #сквот32 . Але одного разу я схоплю Лізу за руку — і все понесеться… Ми будемо сміятись, танцювати брейк, виборювати свою незалежність, піднімати людей на протест, цілуватись палко та пристрасно. ⠀ І вірити, що наші мрії — неможливо спалити. Як і наш дім — цей сквот. ⠀ Решту дивись в ТИЗЕРІ: посилання в профілі В кіно: з 11 квітня

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Привіт, я Ліза. Мою роль зіграла @anna___adamovych – і це моя історія. ⠀ Я тільки-но закінчила універ і ось зіткнулась зі справжнім світом. І щось мені він не дуже, якщо чесно. Знаю, смішно, але правда. У думках я мандрую різними країнами, вивчаю людей і фотографую все, що бачу. Я захоплююсь фотографією і хочу стати професіоналом. У житті все інакше, моя робота нудна і нестерпна, мій хлопець такий ж. Кожен день схожий на попередній. Я роззираюсь: усе довкола сіре. І щось у мені починає закипати від усього цього, але я не знаю, як визволити цей імпульс. Імпульс, який дасть мені сил змінити своє життя. Я запитую себе: “Хто я?” – і не маю відповіді. Ані хлопець, ані колеги не розуміють мене, і я відчуваю себе самотньою. ⠀ Але одного дня я потрапляю у сквот. І знайомлюсь з @druiddi @ivanblindar @mc_fame_official @den_da_funk @vladeeflava @armosphere @sambo_sandra @bagiralenina @ysaienko І з цього моменту моя історія змінюється. ⠀ Решту дивись в ТИЗЕРІ: посилання в шапці профілю У кіно з 11 квітня ⬇Translation into English⬇

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Напомним, что накануне вышел трейлер музыкальной комедии Yesterday от режиссера «На игле» Дэнни Бойла.

Фото: Garnet International Media Group

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