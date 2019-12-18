Кинотеатр «Киев» собирается разорвать договор с арендатором

В документе, зарегистрированном депутатами, сказано, что задолженность арендатора «Синема-центр» превышает арендную плату за три месяца. Также среди аргументов – недовольство общества и то, что кинотеатр не работает более полугода.

Инициатор проекта Леонид Антоненко заявил, что депутаты из комиссии собственности ответили «молчаливым согласием» на расторжение контракта с «Синема-центр», но для полноценного решения не хватило голосов.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, арендатор уже выплатил 10 млн грн, а депутат Михаил Ищенко сообщает, что из ожидаемых 14 млн грн столица получила 11 млн.

Напомним, предыдущий арендатор платил 47 тыс грн в месяц. Такая низкая цена стала поводом отказа Киевсовета продолжить контракт и провести тендер, который в мае 2019 года выиграл «Синема-центр». По договору компания обязана выплачивать за аренду более 2 млн грн в месяц.

В ноябре «Синема-центр» предложил Киевсовету уменьшить цену за аренду из-за неудовлетворительного состояния помещений, что вызвало бурную реакцию гражданских активистов.

Напомним, ранее суд вернул Киеву кинотеатр «Тампере» на улице Героев Сталинграда.

Фото: facebook.com/ann.lukinova

