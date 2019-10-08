Суд вернул Киеву кинотеатр «Тампере»

Органы столичной прокуратуры отстояли за территориальной общиной столицы право собственности на кинотеатр «Тампере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Кинотеатр площадью более 2000 кв. метров и общей стоимостью более 42,5 млн гривен находится на улице Героев Севастополя.

Также в прокуратуре напомнили, что в конце 2013 года частная компания незаконно получила право собственности на кинотеатр «Тампере» и в дальнейшем передала его в ипотеку лицу-нерезиденту. Поэтому Киевская местная прокуратура №9 подала иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на указанный объект недвижимости и закреплении права собственности за территориальной общиной города Киева.

После длительного судебного разбирательства Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение об удовлетворении иска прокуратуры в полном объеме. Решение уже вступило в силу.

Фото: delo.ua

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