КиноНовости

Суд вернул Киеву кинотеатр «Тампере»

от Telekritika
От Telekritika 528
Главная Кино Суд вернул Киеву кинотеатр «Тампере»

Кинотеатр находится на улице Героев Севастополя, его площадь более 2000 кв. метров.

Органы столичной прокуратуры отстояли за территориальной общиной столицы право собственности на кинотеатр «Тампере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Кинотеатр площадью более 2000 кв. метров и общей стоимостью более 42,5 млн гривен находится на улице Героев Севастополя.

Также в прокуратуре напомнили, что в конце 2013 года частная компания незаконно получила право собственности на кинотеатр «Тампере» и в дальнейшем передала его в ипотеку лицу-нерезиденту. Поэтому Киевская местная прокуратура №9 подала иск о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на указанный объект недвижимости и закреплении права собственности за территориальной общиной города Киева.

После длительного судебного разбирательства Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение об удовлетворении иска прокуратуры в полном объеме. Решение уже вступило в силу.

Фото: delo.ua

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

▶ «Запрещенный»: опубликован трейлер фильма о Стусе

14.05.2019

Злодей из «Черной Пантеры» в жизни оказался милым...

23.02.2018

Медиахолдинг «1+1» выкупил права на показ мультфильма о...

10.10.2018

Дженнифер Энистон желает доброго утра: тизер сериала Apple

13.08.2019

NewsOne оспаривает решение Нацсовета о внеплановой проверке

06.09.2019

Рекламный холдинг Dentsu Aegis отказался от PR-агентства

29.01.2019

Топ-5 украинских актеров, которые могут утереть нос западным...

18.10.2016

«Только качественный продукт ведет к успеху»: мастер-класс от...

21.06.2018

? Почему вы собрались под офисом телеканала «1+1»?...

28.02.2019

«Цвет нации»: Парфенов неожиданно выложил в сеть авторский...

11.06.2018