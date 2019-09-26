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🎬 Кевин Файги собирается сделать новый фильм по «Звездным войнам»

от Telekritika
От Telekritika 237
Главная Кино 🎬 Кевин Файги собирается сделать новый фильм по «Звездным войнам»

Исполнительный продюсер и глава Marvel Studios заявил, что хочет заняться съемками новой части «Звездных войн». В Disney подтвердили эту информацию.

Кевин Файги будет работать над новым фильмом, а поможет ему в этом глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«После завершения “Саги Скайуокера” Кэтлин Кэннеди начнет новую эру “Звездных войн” и с учетом того, насколько ярым фанатом этой вселенной является Кевин Файги, абсолютно логично, что эти два экстраординарных продюсера будут работать над следующим фильмом Star Wars вместе», – отметил в своем комментарии THR Алан Хорн, CCO Disney.

Ранее сообщалось, что Файги, ответственный за все кинокомиксы Marvel, не будет участвовать в проектах, связанных с Человеком-пауком, из-за чего Sony вывела своего персонажа из супергеройской киновселенной.

Напомним, в августе Sony объявила о выходе Человека-паука из КВМ.

Фото: Lucasfilm

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