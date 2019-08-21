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Marvel лишится Человека-паука из-за конфликта с Sony

от Telekritika
От Telekritika 703
Главная Кино Marvel лишится Человека-паука из-за конфликта с Sony

Sony Pictures не смогла договориться с Disney относительно выручки за «Человека-паука» и собирается самостоятельно заниматься производством фильмов про супергероя.

По сообщению Deadline, Sony не готова делить прибыль 50/50 за фильмы с Питером Паркером и намерена прекратить сотрудничество с Marvel Studios и Disney. Также одной из причин конфликта стал отказ от работы над будущими фильмами про Паука Кевина Файги, который переключился на приобретенную вместе с Fox франшизу «Люди Икс».

Для Sony фильм «Человек-паук: вдали от дома» стал самым прибыльным за всю историю существования студии. Картина о Питере Паркере принесла $1,1 млрд кассовых сборов.

Sony собирается выпустить еще два фильма с Томом Холландом и режиссером Джоном Уоттсом, но судьба Человека-паука в кроссоверах Marvel до конца неясна. Sony может попробовать вплести героя в свою киновселенную суперзлодеев, в которую входят фильмы «Веном» с Томом Харди и «Морбиус» с Джаредом Лето.

Ранее «Телекритика» сообщала, что съемки четвертой «Матрицы» планируются на начало 2020 года.

Фото: Sony Pictures

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