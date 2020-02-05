Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Долгая дорога к счастью»

9 февраля в 17:20 на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы «Долгая дорога к счастью» производства кинокомпании Star Media и канала «Украина». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Нина Никитина работает в бюро переводов и готовится к свадьбе с Олегом. Но иногда, в тайне, она ездит издалека посмотреть на восьмилетнюю девочку Варю. Варя – родная дочь Нины, от которой ей пришлось отказаться вскоре после рождения. Нина никак не простит себе этот поступок, но и вернуть Варю не может – у девочки уже есть приемные родители.

В картине сыграли: Анастасия Цымбалару, Анжелика Ешбаева, Валерий Панков, Екатерина Варченко, Александр Крючков, Сергей Радченко, Евгения Мякенькая, Елизавета Зайцева, Владислав Мамчур и другие актеры.

Режиссер картины Ева Стрельникова также выступила соавтором сценария.

Оператор-постановщик – Сергей Соколовский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Аля Касперская. Производством фильма занимались канал «Украина» и компания Star Media. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее стало известно, что канал «Украина» работает над созданием четырехсерийного фильма «Следуя за сердцем»

Фото: канал «Украина»

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