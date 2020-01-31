Канал «Украина» снимает новый сериал «Следуя за сердцем»

Канал «Украина» работает над созданием 4-серийного фильма «Следуя за сердцем». Производство доверили компании «Арт-Территория», сообщает пресс-служба телеканала.

Новая мелодрама с детективными элементами расскажет романтическую историю о паре, которой придется столкнуться с обманом самых близких людей.

Главная героиня Света – одинокая женщина, которая сама воспитывает дочь Дашу. Однажды Света едва не попадает под колеса грузовика. Ее чудом спасает вдовец Олег, воспитывающий семилетнюю дочь Леру. Между молодыми людьми появляется симпатия, однако Олег собирается жениться на другой. Главных героев ждут неожиданные повороты судьбы.

В фильме снимаются: Дана Абызова, Кирилл Жандаров, Алексей Нагрудный, Ирина Новак, Михаил Кукуюк, Олеся Гаевая и другие актеры.

Режиссером-постановщиком картины стал Александр Кириенко. Оператор-постановщик – Сергей Граблев. Художник-постановщик – Дмитрий Жмурко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов.

Отметим, что ранее российская актриса Дана Абызова сыграла в адаптации турецкого сериала «На твоей стороне», снятого по заказу канала «Украина».

Фото: канал «Украина»

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