Элайджа Вуд и Дэниел Ноа собираются создать киновселенную Лавкрафта

Об этом они рассказали в интервью изданию ComingSoon. На днях студия RLJE, с которой сотрудничают Вуд и Ноа, выпустила трейлер фильма «Цвет из иных миров» режиссера Ричарда Стэнли. В нем герой Николаса Кейджа со своей семьей обнаруживает загадочный метеорит во дворе.

Вуд и Ноа хотят построить лавкрафтианскую киновселенную вместе со Стэнли и сейчас разрабатывают экранизацию «Данвичского ужаса», ключевого произведения в мифах о Ктулху. Ноа сказал, что предыдущие адаптации культового автора не смогли передать главное в его произведениях – присутствие «космического страха».

«Лавкрафт, возможно, самый адаптированный автор ужасов за всю историю… но на самом деле никогда не было абсолютно верной адаптации ни одной из его работ. Я думаю, что есть несколько достаточно близких к этому. Одна из них – немецкая версия «Цвета из иных миров», вышедшая несколько лет назад. Фильмы Стюарта Гордона замечательны, но они больше «Стюарт Гордон», чем «Лавкрафт». Мы были одержимы поиском адаптации Лавкрафта, которая действительно передала бы космический страх без изощрений. Когда мы столкнулись со сценарием Ричарда Стэнли, я помню, как переписывался с Элайджей после прочтения первой страницы и написал: “Вот и все. Мы нашли его”. Когда вы посмотрите “Цвет из иных миров”, увидите, что есть все виды небольших референсов, намекающих на другие истории Лавкрафта,» – рассказал Дэниел Ноа.

В американский прокат «Цвет из иных миров» выйдет 24 января 2020 года, об украинской премьере пока ничего не известно.

Напомним, недавно Элайджа Вуд осудил «воскрешение» актера Джеймса Дина на экранах.

Фото: Getty Images

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!