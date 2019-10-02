▶ Эдит Пиаф и Харли Квинн в первом трейлере «Хищных птиц»

В первом трейлере Харли Квинн, подпевая фоновой Эдит Пиаф, собирает свой собственный женотряд, чтобы противостоять Черной Маске – первому суперзлодею нетрадиционной ориентации в DCEU.

К роли Харли Квинн вернулась Марго Робби, а ее антагониста Черную Маску сыграет Юэн Макгрегор. В команду безумной клоунессы записались Джерни Смоллетт-Белл, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес и Элла Джей Баско.

Режиссером фильма стала Кэти Янь, у которой за спиной всего одна полнометражная картина «Мертвые свиньи», выигравшая специальный приз жюри на «Санденсе». Отвественность за сценарий на себе несет Кристина Ходсон («Бамблби», будущий «Флэш»).

Мировая премьера «Хищных птиц» состоится 7 февраля 2020 года.

Напомним, ранее Майкл Бэй опубликовал трейлер своего «олдскульного» боевика с Райаном Рейнольдсом.

Фото: Warner Bros.