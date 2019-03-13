💾 IT-порталы высмеяли фильм о биткойнах с Куртом Расселлом

В сомнительном технотриллере от режиссера Джона Сталберга-младшего, который ранее снял комедию «Крутые кексы» (в оригинале – High School; она довольно тепло была принята на «Сандэнсе»), снялись такие звезды, как Курт Расселл («Омерзительная восьмерка»), Бо Напп («Семь секунд»), Алексис Бледел («Рассказ служанки») и Люк Хемсворт («Мир Дикого Запада»). Сюжет «Крипто» разворачивается вокруг «молодого банкира, распутывающего сеть коррупции и обмана в Нью-Йорке».

На канале Rapid Trailer, где ролик посмотрели больше 400 тыс. раз, он не вызвал особого негатива: 460 дизлайков – мелочь по сравнению с тем, сколько обычно набирают «неканоничные» экранизации комиксов. «Хакеры, которые используют Coinbase и BTC? Да уж, очень непалевно!» – пишет один из комментаторов. Многие с ним согласились, но в целом зрители сошлись во мнении, что художественному фильму такое простительно.

А вот портал Vice Motherboard, посвященный технологиям, выпустил заметку под заголовком «Новый детектив о биткоинах с Куртом Расселлом выглядит так ужасно, что я обязан его посмотреть». «Фильмы 2019 года относятся к технологии [криптовалют] так, как фильмы 90-х обращались с интернетом – восторженно, коряво, с восхитительной глупостью и допотопностью», – пишет автор.

На тематическом портале Crypto Insider вышла статья-разбор под заголовком «С помощью “Крипто” Голливуд распространяет иррациональный FUD (страх, неуверенность и сомнение. – Ред.)». «Если вам нужны доказательства того, что “Крипто” будет сплошной большой путаницей насчет того, как работают криптовалюты, взгляните на показанные в фильме интерфейсы. Они напоминают базовые программы на основе Coinbase. Не стоит ждать, что фильм покажет, как хакеры используют Samouai Wallet, чтобы перегнать каждую транзакцию в Chaumian CoinJoin, и неподготовленный зритель наверняка получит ложное представление о криптовалютах в целом», – пишет колумнист.

«На основе чего эти парни писали сценарий? The Woz? (сайт бизнесмена Стива Возняка. – Ред.) В трейлере герои используют платформу под названием MERKEL Trading. И если это не туманная отсылка к канцлеру Германии, то название, скорее, должно звучать как MERKLE Trading, от понятия “криптографическое дерево Меркла”», - подключилась ко всеобщему негодованию Financial Times.

Официальная дата выхода «Крипто» еще не объявлена, но фильм уже явно многие ждут – даже люди, которые принципиально не пошли бы на любую другую картину с Куртом Расселлом. В конце концов, в трейлере есть даже намек на «русских хакеров» – какие глубины теорий заговора вскроет полный метр, можно лишь догадываться.

Напомним также, что накануне Netflix заключила сделки с тремя аниме-продакшенами – Anima, Sublimation и David Production. Anima будет отвечать за рисованный спин-офф «Видоизмененного углерода» – популярного киберпанкового сериала Netflix, второй сезон которого сейчас находится в производстве.

Фото: Evan Agostini/Getty Images