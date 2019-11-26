«Ирландец», «Джокер» и Тарантино: голливудские критики назвали своих фаворитов

Премия Ассоциации голливудских критиков – одна из редких премий, в которой режиссерская номинация делится по половому признаку. Также среди категорий мелькает «За самый впечатляющий момент» и др. Полный список номинаций можно увидеть здесь (проскролив вниз).
Вручение премии пройдет 9 января 2020 года в Лос-Анджелесе.
Знакомьтесь с основными номинантами.
Лучший фильм:
- «1917»;
- «Образование»;
- «Прощание»;
- «Ирландец»;
- «Джокер»;
- «Кролик Джоджо»;
- «Паразиты»;
- «Брачная история»;
- «Однажды в Голливуде»;
- «Волны».
Лучшая мужская роль:
- Адам Драйвер, «Брачная история»;
- Эдди Мерфи, «Меня зовут Долемайт»;
- Хоакин Феникс, «Джокер»;
- Леонардо ДиКаприо, «Однажды в Голливуде»;
- Тэрон Эдгертон, «Рокетмен».
Лучшая женская роль:
- Аквафина, «Прощание»;
- Шарлиз Терон, «Скандал»;
- Люпита Нионго, «Мы»;
- Рене Зеллвегер, «Джуди»;
- Скарлетт Йоханссон, «Брачная история».
Лучшая мужская роль второго плана:
- Брэд Питт, «Однажды в Голливуде»;
- Джо Пеши, «Ирландец»;
- Шайя Лабаф, «Лапочка»;
- Стерлинг К. Браун, «Волны»;
- Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству».
Лучшая женская роль второго плана:
- Дженнифер Лопес, «Мошенницы с Уолл-стрит»;
- Лора Дерн, «Брачная история»;
- Марго Робби, «Однажды в Голливуде»;
- Тэйлор Рассел, «Волны»;
- Чжоу Шучжень, «Прощание».
Лучший режиссер-мужчина:
- Пон Чжун-хо, «Паразиты»;
- Мартин Скорсезе, «Ирландец»;
- Ноа Баумбах, «Брачная история»;
- Квентин Тарантино, «Однажды в Голливуде»;
- Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо».
Лучшая режиссер-женщина:
- Альма Харэль, «Лапочка»;
- Грета Гервиг, «Маленькие женщины»;
- Лорен Скафариа, «Мошенницы с Уолл-стрит»;
- Лулу Ванг, «Прощание»;
- Оливия Уайлд, «Образование».
Лучший оригинальный сценарий:
- Пон Чжун-хо и Хан Чжин-вон, «Паразиты»;
- Эмили Халперн, Сара Хэскинс, Сюзанна Фогель и Кэти Сильберман, «Образование»;
- Лулу Ванг, «Прощание»;
- Ноа Баумбах, «Брачная история»;
- Райан Джонсон, «Ножи наголо».
Лучший адаптированный сценарий:
- Энтони Маккартен, «Два папы»;
- Лорен Скафариа, «Мошенницы с Уолл-стрит»;
- Скотт Сильвер и Тодд Филлипс, «Джокер»;
- Стивен Зейлиан, «Ирландец»;
- Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо».
Лучший актерский состав:
- «Мстители: Финал»;
- «Ирландец»;
- «Ножи наголо»;
- «Однажды в Голливуде»4
- «Волны».
Лучшая операторская работа:
- Дрю Дэниел, «Волны»;
- Ярин Блашке, «Маяк»;
- Лоуренс Шер, «Джокер»;
- Роберт Ричардсон, «Однажды в Голливуде»;
- Роджер Дикинс, «1917».
Напомним, ранее стали известны номинанты на премию «Независимый дух».
Фото: Netflix