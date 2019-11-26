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«Ирландец», «Джокер» и Тарантино: голливудские критики назвали своих фаворитов

от Telekritika
От Telekritika 381
Главная Кино «Ирландец», «Джокер» и Тарантино: голливудские критики назвали своих фаворитов

Ассоциация голливудских критиков объявила номинантов ежегодного награждения.

Премия Ассоциации голливудских критиков – одна из редких премий, в которой режиссерская номинация делится по половому признаку. Также среди категорий мелькает «За самый впечатляющий момент» и др. Полный список номинаций можно увидеть здесь (проскролив вниз).

Вручение премии пройдет 9 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

Знакомьтесь с основными номинантами.

Лучший фильм:

  • «1917»;
  • «Образование»;
  • «Прощание»;
  • «Ирландец»;
  • «Джокер»;
  • «Кролик Джоджо»;
  • «Паразиты»;
  • «Брачная история»;
  • «Однажды в Голливуде»;
  • «Волны».

Лучшая мужская роль:

  • Адам Драйвер, «Брачная история»;
  • Эдди Мерфи, «Меня зовут Долемайт»;
  • Хоакин Феникс, «Джокер»;
  • Леонардо ДиКаприо, «Однажды в Голливуде»;
  • Тэрон Эдгертон, «Рокетмен».

Лучшая женская роль:

  • Аквафина, «Прощание»;
  • Шарлиз Терон, «Скандал»;
  • Люпита Нионго, «Мы»;
  • Рене Зеллвегер, «Джуди»;
  • Скарлетт Йоханссон, «Брачная история».

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Брэд Питт, «Однажды в Голливуде»;
  • Джо Пеши, «Ирландец»;
  • Шайя Лабаф, «Лапочка»;
  • Стерлинг К. Браун, «Волны»;
  • Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству».

Лучшая женская роль второго плана:

  • Дженнифер Лопес, «Мошенницы с Уолл-стрит»;
  • Лора Дерн, «Брачная история»;
  • Марго Робби, «Однажды в Голливуде»;
  • Тэйлор Рассел, «Волны»;
  • Чжоу Шучжень, «Прощание».

Лучший режиссер-мужчина:

  • Пон Чжун-хо, «Паразиты»;
  • Мартин Скорсезе, «Ирландец»;
  • Ноа Баумбах, «Брачная история»;
  • Квентин Тарантино, «Однажды в Голливуде»;
  • Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо».

Лучшая режиссер-женщина:

  • Альма Харэль, «Лапочка»;
  • Грета Гервиг, «Маленькие женщины»;
  • Лорен Скафариа, «Мошенницы с Уолл-стрит»;
  • Лулу Ванг, «Прощание»;
  • Оливия Уайлд, «Образование».

Лучший оригинальный сценарий:

  • Пон Чжун-хо и Хан Чжин-вон, «Паразиты»;
  • Эмили Халперн, Сара Хэскинс, Сюзанна Фогель и Кэти Сильберман, «Образование»;
  • Лулу Ванг, «Прощание»;
  • Ноа Баумбах, «Брачная история»;
  • Райан Джонсон, «Ножи наголо».

Лучший адаптированный сценарий:

  • Энтони Маккартен, «Два папы»;
  • Лорен Скафариа, «Мошенницы с Уолл-стрит»;
  • Скотт Сильвер и Тодд Филлипс, «Джокер»;
  • Стивен Зейлиан, «Ирландец»;
  • Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо».

Лучший актерский состав:

  • «Мстители: Финал»;
  • «Ирландец»;
  • «Ножи наголо»;
  • «Однажды в Голливуде»4
  • «Волны».

Лучшая операторская работа:

  • Дрю Дэниел, «Волны»;
  • Ярин Блашке, «Маяк»;
  • Лоуренс Шер, «Джокер»;
  • Роберт Ричардсон, «Однажды в Голливуде»;
  • Роджер Дикинс, «1917».

Напомним, ранее стали известны номинанты на премию «Независимый дух».

Фото: Netflix

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