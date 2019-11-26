«Ирландец», «Джокер» и Тарантино: голливудские критики назвали своих фаворитов

Премия Ассоциации голливудских критиков – одна из редких премий, в которой режиссерская номинация делится по половому признаку. Также среди категорий мелькает «За самый впечатляющий момент» и др. Полный список номинаций можно увидеть здесь (проскролив вниз).

Вручение премии пройдет 9 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

Знакомьтесь с основными номинантами.

Лучший фильм:

«1917»;

«Образование»;

«Прощание»;

«Ирландец»;

«Джокер»;

«Кролик Джоджо»;

«Паразиты»;

«Брачная история»;

«Однажды в Голливуде»;

«Волны».

Лучшая мужская роль:

Адам Драйвер, «Брачная история»;

Эдди Мерфи, «Меня зовут Долемайт»;

Хоакин Феникс, «Джокер»;

Леонардо ДиКаприо, «Однажды в Голливуде»;

Тэрон Эдгертон, «Рокетмен».

Лучшая женская роль:

Аквафина, «Прощание»;

Шарлиз Терон, «Скандал»;

Люпита Нионго, «Мы»;

Рене Зеллвегер, «Джуди»;

Скарлетт Йоханссон, «Брачная история».

Лучшая мужская роль второго плана:

Брэд Питт, «Однажды в Голливуде»;

Джо Пеши, «Ирландец»;

Шайя Лабаф, «Лапочка»;

Стерлинг К. Браун, «Волны»;

Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству».

Лучшая женская роль второго плана:

Дженнифер Лопес, «Мошенницы с Уолл-стрит»;

Лора Дерн, «Брачная история»;

Марго Робби, «Однажды в Голливуде»;

Тэйлор Рассел, «Волны»;

Чжоу Шучжень, «Прощание».

Лучший режиссер-мужчина:

Пон Чжун-хо, «Паразиты»;

Мартин Скорсезе, «Ирландец»;

Ноа Баумбах, «Брачная история»;

Квентин Тарантино, «Однажды в Голливуде»;

Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо».

Лучшая режиссер-женщина:

Альма Харэль, «Лапочка»;

Грета Гервиг, «Маленькие женщины»;

Лорен Скафариа, «Мошенницы с Уолл-стрит»;

Лулу Ванг, «Прощание»;

Оливия Уайлд, «Образование».

Лучший оригинальный сценарий:

Пон Чжун-хо и Хан Чжин-вон, «Паразиты»;

Эмили Халперн, Сара Хэскинс, Сюзанна Фогель и Кэти Сильберман, «Образование»;

Лулу Ванг, «Прощание»;

Ноа Баумбах, «Брачная история»;

Райан Джонсон, «Ножи наголо».

Лучший адаптированный сценарий:

Энтони Маккартен, «Два папы»;

Лорен Скафариа, «Мошенницы с Уолл-стрит»;

Скотт Сильвер и Тодд Филлипс, «Джокер»;

Стивен Зейлиан, «Ирландец»;

Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо».

Лучший актерский состав:

«Мстители: Финал»;

«Ирландец»;

«Ножи наголо»;

«Однажды в Голливуде»4

«Волны».

Лучшая операторская работа:

Дрю Дэниел, «Волны»;

Ярин Блашке, «Маяк»;

Лоуренс Шер, «Джокер»;

Роберт Ричардсон, «Однажды в Голливуде»;

Роджер Дикинс, «1917».

Напомним, ранее стали известны номинанты на премию «Независимый дух».

Фото: Netflix

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!