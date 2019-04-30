🐦 «Игра престолов» побила рекорд по твитам
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🐦 «Игра престолов» побила рекорд по твитам

от Telekritika
От Telekritika 155
Главная Кино 🐦 «Игра престолов» побила рекорд по твитам

Несмотря на то, что «Мстители» и «Игра престолов» находятся в разных плоскостях, их противостояние за главный финал месяца (а то и десятилетия) продолжается. На этот раз, третий эпизод сериала побил рекорд в Twitter.

Серия «Долгая ночь» отметилась масштабами, окончанием важной сюжетной линии, большим количеством противоречивых отзывов и рекордом по твитам. Первому эпизоду восьмого сезона было посвящено около 5 миллионов сообщений в Twitter, в то время как третий набрал 7,8 миллионов твитов. Это общемировой рекорд среди всех телесериалов.

Самыми популярными персонажами «Игры престолов» в Twitter стали Арья, Король Ночи, Бран, Джон Сноу и Серсея.

Также Twitter забурлил мемами по поводу очень мрачной (буквально) картинки. Многим, кто смотрел эпизод не с экранов телевизоров и более приспособленных девайсов, попросту не было видно, что происходит на экране.

Когда появится азиатская «Игра престолов» – читайте в нашем материале.

Фото: HBO

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