🐦 «Игра престолов» побила рекорд по твитам

Серия «Долгая ночь» отметилась масштабами, окончанием важной сюжетной линии, большим количеством противоречивых отзывов и рекордом по твитам. Первому эпизоду восьмого сезона было посвящено около 5 миллионов сообщений в Twitter, в то время как третий набрал 7,8 миллионов твитов. Это общемировой рекорд среди всех телесериалов.

Самыми популярными персонажами «Игры престолов» в Twitter стали Арья, Король Ночи, Бран, Джон Сноу и Серсея.

Также Twitter забурлил мемами по поводу очень мрачной (буквально) картинки. Многим, кто смотрел эпизод не с экранов телевизоров и более приспособленных девайсов, попросту не было видно, что происходит на экране.

Когда появится азиатская «Игра престолов» – читайте в нашем материале.

Фото: HBO